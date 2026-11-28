2026桃園市議員選舉，桃園區無黨籍候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋票數暫時領先，她本人自行宣布當選，她自比鴿子。「王妃」表示，她只是一個小小的公民，感謝鄉親們的厚愛，沒有投票給她的選民，她會謙卑聆聽爭取認同，虛心參考各界意見。

「王妃」也說，選舉就像森林裡動物們推選代表，平日獅子忙著捕獵、牛羚忙著遷徙、大象忙著覓食，動物們為了生活各憑本事、各顯神通，「我就是一隻鴿子，平日比較有空替大家去開會傳遞訊息而已，其他動物們才是森林的主角」。

另外，她強調明天太陽升起就是責任的開始，婉拒各界的花圈、花籃祝賀，社會資源可以用在更好的地方，會履行承諾將選舉補助款捐給流浪動物，「我愛桃園，我愛大家」。