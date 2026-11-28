2026九合一大選今（28）日登場，桃園市議員第1選舉區備受矚目的無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」在開票過程中取得領先優勢，稍早已在投開票所自行宣布當選，並喊出競選口號「收拾惡霸，投12吧」。原為JKF女郎「Angela寶7」的王妃，此次在網紅「小商人」邀請下投入選戰，看到開票結果，小商人也興奮發文直呼「我們桃園人贏了，桃園人太有智慧了！」

小商人今日傍晚在臉書粉專「Gtokevin 小商人」發文宣布王妃當選的喜訊，表示王妃不僅票數超越同選區候選人佀廣洋，更有望以高票取得議員席次，而當時仍在開票中的佀廣洋則可能面臨落選。他大讚桃園第1選舉區的選民，認為此次選舉證明，只要民眾願意走出家門投票，就能透過手中的選票淘汰自己認為不適任的候選人，讓認真的人獲得機會。

小商人也感性表示，「平凡的我們也都能選贏權貴！」認為一般民眾同樣有能力透過選票改變地方政治生態。不過，他也強調「選上是責任的開始」，期許王妃未來成為全民議員，不辜負選民的支持。文末，他再次向支持者表達感謝，更預告接下來將舉辦謝票活動，興奮直呼「太爽啦，一定要好好謝票，我一定發好發滿！各位敬請期待！」

貼文曝光後，大批網友湧入留言道賀，「桃園區沒讓大家失望，她本身台風也很穩，真的值得去試試」、「我很少投票，但這次中午就去投了，就是為了王妃」、「從花蓮回桃園投下這一票，非常值得」、「我跟老公就是為了她才特地去投票的」。也有網友肯定小商人的選戰策略，敲碗希望他未來能在台北、高雄、基隆及屏東等地推薦適合的候選人。

此外，由於王妃長達16字的姓名在此次開票過程中掀起話題，不少網友也不忘向唱票人員致意，笑稱「下次名字短一點啦」、「唱票感覺唱到快燒聲」、「開票每唸一次名就整頓一次」，更有人敲碗小商人比照過去在嘉義的做法，於桃園發放雞排慶祝。另有支持者期盼王妃未來能積極落實競選政見，好好為地方服務，不要辜負桃園選民的期待。