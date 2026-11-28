桃園市議員選舉，桃園區無黨籍候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋票數暫時領先，她本人目前在投開票所等結果，尚未宣布自行當選，但對名字有16個字向選務人員說抱歉。

桃園區五中活動中心設有多投開票所，今天下午同時開市長及市議員選票，選務人員各自唱名，素人參政的王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋因名字有16個字，選務人員以簡稱「王妃」取代，目前票數超過在各投開票所多超過百票，計票用到第二張紙。

「王妃」表示，大家那麼努力念她的名字，真的辛苦大家，也非常不好意思，她覺得自己每被喊一次，對曾經被霸凌過的人，心裡就是一份的救贖。

桃園市議員候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋。記者陳俊智／攝影