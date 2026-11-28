今（28）日為九合一大選投開票日，桃園市議員第一選區候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」因長達16字的姓名，讓開票現場意外成為網路討論焦點。有網友在Threads分享開票影片，只見選務人員每次唱票都完整唸出王妃的姓名，且過程相當流暢，絲毫沒有卡詞，讓大批網友直呼佩服，笑稱「昨天晚上一定有偷練習」。「王妃」稍早已自行宣布當選，惟正確選舉結果仍以中央選舉委員會公告為準。

原PO在Threads分享桃園市議員開票現場，並特別向認真唱票的選務人員致敬。從原PO分享的開票情況來看，王妃在該開票所獲得不少選票，選務人員也因此反覆唸出長達16字的姓名，引發網友討論。

貼文曝光後，不少網友紛紛肯定唱票人員的專業表現，留言表示「他是不是有練習，唸太順了吧」、「這唱票才是天崩開局」、「選務人員在這一天都做了饒舌歌手」、「唱票王妃的選務員咬字清楚、好聽順耳」。還有人開玩笑表示，唱票人員今晚做夢可能都會唸出王妃的全名。

針對部分開票所僅使用簡稱唱票，也有網友認為應尊重候選人的完整姓名，「這位唱票的人員超棒的，也尊重參選人」、「我們這間在開票前問大家能不能只唸王妃，我們說不行」。不過，也有人認為過長的姓名增加選務人員的工作負擔，笑稱選舉結束後應該請唱票人員喝飲料、慰勞一番。

另有一名Threads網友分享，某開票所的選務人員連續3次喊出「12號王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋一票」後，終於忍不住詢問現場民眾，「先暫停一下⋯我們可不可以直接改叫12號王妃？」結果在場民眾立刻點頭同意，讓唱票過程出現有趣插曲。貼文也引來不少網友留言笑稱「王妃要累死誰」、「我好奇開票人員怎麼可以忍住不笑」。

網紅寵物美容師Angela寶七將姓名改成16個字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」參選議員。 聯合報系資料照

至於王妃改名參選的背景，她原為前JKF女郎、網紅兼寵物美容師「Angela寶7」。國民黨立委萬美玲之子佀廣洋先前因遭指控涉及校園霸凌等爭議，宣布放棄國民黨提名，並針對部分過往行為道歉，但也否認多項外界指控，後續仍以無黨籍身分登記參選桃園市議員。

為了提高社會對反霸凌議題的關注，網紅「小商人」找來Angela寶7改名參選，她於今年9月身穿古裝現身桃園市選委會，以無黨籍身分投入同一選區選戰，並提出反霸凌、打造寵物友善城市、加重虐待動物罰則等政見。

不少網友關注王妃的得票表現，看到開票現場頻頻唱出她的名字，對其當選機會抱持樂觀態度，紛紛留言表示「瘋掉，王妃竟然超多票」、「雖然不是桃園區，但看到王妃這麼多票好開心，希望順利當選」。也有網友表示，若王妃順利取得議員席次，期待她未來能針對反霸凌及動物保護議題積極問政，將選舉期間受到的關注轉化為實際政績。