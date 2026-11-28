2026桃園市議員選舉，無黨籍候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋在桃園區五中活動中心的投開票所票數暫時領先，票數超越藍綠高聲量的議員詹江村與黃瓊慧，甚至超過本屆第一高票凌濤，目前開票還在持續。

桃園第一選區中，素人參政的王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋因名字有16個字，選務人員以簡稱「王妃」取代，目前票數超過在各投開票所多超過百票，計票用到第二張紙。而不少網友分享各桃園投開票所狀況，「王妃」都票數都高居第一，王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋本人則於晚間6點多在投開票所自行宣布當選。

依晚間6點30分開票狀況，桃園第一選區無黨籍「王妃」得票數逾5千多票暫居第一；桃園第二選區民進黨陳雅倫拿到近1.3萬票暫居首位；桃園第三選區民進黨蔡永芳以3800多票領頭；桃園第四選區國民黨錢龍以3800多票領先；桃園第五選區國民黨徐其萬以3600多票領先；桃園第六選區國民黨李柏坊以7400多票領先。

桃園第七選區民進黨彭俊豪以8600多票大幅領先；桃園第八選區民進黨王珮毓以3100多票小幅領先；桃園第九選區國民黨周玉琴以1.1萬票居首，民進黨項柏翰以1萬票緊追；桃園第十選區國民黨林昭賢以4200票居首；桃園第十一選區無黨籍邱文威近5千票領先；桃園第十二選區無黨籍許更生與民進黨張佩芸同以3500多票拉鋸；桃園第十三選區民進黨林志強以一千多票領先；桃園第十四選區國民黨簡志偉以近一千票領先。

桃園議員選舉，素人「王妃」開票暫時衝高領先。記者陳俊智／攝影