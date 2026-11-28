今天是投票日，台北市議員候選人李易儒的競選宣傳車卻違規停放在大同區錦西街雙蓮國小對面停車格，遭人報警檢舉，警方到場依道路交通管理處罰條例逕行舉發並通報拖吊，同時請示選監委員，確認未構成選罷法「干擾勸誘」。事後李易儒本人獲悉急忙趕到，自行移除競選旗幟與海報。

事發經過被人上傳threads，北市警方指出，今早接獲民眾反映有市議員候選人宣傳車停放雙蓮國小對面停車格，派員到場查看，未發現駕駛人在場，遂依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款「停車位置不依規定」連續逕行舉發，並通報拖吊車到場移置；本案拖吊車到場作業時，行為人同時到場自行移除旗幟及相關競選海報標誌。

警方說，本案情節經請示選監委員認定，尚無構成選罷法「干擾勸誘」之規定，並同意分局針對該競選廣告車違規停車行為，逕依相關道路交通法令規定處理。

今天是投票日，台北市議員候選人李易儒的競選宣傳車卻違規停放在大同區錦西街雙蓮國小對面停車格，遭人報警檢舉。記者翁至成／翻攝