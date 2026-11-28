九合一選舉今天投票，有台北市議員候選人的競選宣傳車，被民眾發現停在大同區雙蓮國小前的路邊停車格，車身貼有競選貼紙，還插著競選旗幟。警方獲報到場，認定違反遊動廣告車輛停放規定，依法製單舉發並準備拖吊。候選人接獲通知後，親自騎機車趕往現場，拆除車上宣傳物品，讓車輛恢復一般外觀後，繼續停放在原有車格內。

警方調查，這輛競選宣傳車停放在雙蓮國小前，雖然車輛位於畫設的停車格內，但車身仍貼有該候選人的競選貼紙，並設置旗幟等宣傳物品。民眾發現後向警方檢舉，員警到場確認車輛停放情形，認定違反相關規定，依道路交通管理處罰條例，針對停車時間、位置、方式或車種不依規定製單舉發。

根據台北市政府規定，遊動廣告車輛每日上午7時至晚間9時，不得停放在市區道路及公有停車場等管制範圍內，即使停在畫有停車格的路邊，仍可能違規，警方得依法舉發及拖吊。

據了解，警方當時正準備將違規宣傳車拖吊移置，該候選人獲悉後親自騎機車到場，將車門上的競選貼紙、車身旗幟及相關宣傳物品拆除。由於車輛已恢復一般外觀，最後沒有遭拖吊，仍停放在原有停車格內。

這起案件發生在選舉投票日，警方目前是依交通法規針對宣傳車停放情形製單舉發，並非已認定該候選人違反選罷法投票日禁止競選、助選的規定。至於宣傳車留置投票所附近是否涉及違法助選，仍須依實際停放情形及相關事證判斷。