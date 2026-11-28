九合一選舉今登場，近期在國民黨內紛擾的北市議員秦慧珠一早8時30分到投開票所投票。談到選舉最後10多天的心情，她受訪時一度哽咽，表示投完票會去松山信義區的寺廟佛堂參拜，祈求保佑大家平安健康。

秦慧珠表示，27日選前之夜過了晚間12時後，就沒有選舉新聞，也因此沒有看新聞，昨晚滑著手機，不知不覺就睡著了，睡得還不錯。不過，其實這段時間已經習慣每天五點多起床，今天雖然不用那麼早，還是五點多就醒了。

秦慧珠被問到選前這幾天的心境，她一度哽咽，平復情緒後受訪表示，投完票會走訪松山區的福城隍廟、霞海城隍廟、松山慈祐宮，以及信義區的松山奉天宮、松山慈惠堂，還有佛光山台北道場等六處宗教場所，祈求神明保佑大家平安健康、事事順心。