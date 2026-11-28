台東縣長饒慶鈴今天上午11時與妹妹、縣議員候選人饒慶鈺一同前往新生國小投開票所投票。兩姊妹抵達時精神不錯，神情輕鬆，饒慶鈴也親切向現場民眾問候，並預祝大家投票順利、平安。

饒慶鈴與饒慶鈺完成投票後，與現場民眾互動親切。適逢選舉投票日，饒慶鈴也向前來投票的民眾表達問候，祝福投票過程順利平安。

台東縣選舉委員會表示，截至中午前，全縣投票率約4成，整體投票情形尚未出現明顯高峰，預估下午還會有幾波投票人潮。上午各投開票所秩序大致良好，沒有脫序行為傳出，但有零星發錯選票情形，已提醒選務人員提高警覺、注意選票發放程序。

本屆台東縣長選舉人數為17萬6528人，相較上屆的17萬7853人減少1325人。上屆2022年台東縣長選舉全日投票率為64.79%，本屆最終投票率是否受到天候及返鄉交通等因素影響，仍有待投票結束後統計。

選委會提醒選務人員持續維持投票秩序，確保選民順利完成投票，投票時間至下午4時截止。