嘉義市長、市議員及里長三合一選舉選前之夜，民主聖地中央噴水圓環湧入各陣營支持群眾，即將卸任的市長黃敏惠也現身助選，陪同參選西區市議員的無黨籍侄子黃政融站上宣傳車，進入中央噴水圓環，帶領支持者高喊當選口號，成為選前之夜另一個受到矚目的畫面。

黃政融是黃家第三代，也是黃家政治接班人。選前最後關鍵時刻，黃敏惠親自站上侄子的宣傳車，陪同搖旗吶喊、向沿途群眾揮手致意，並拿起麥克風呼籲支持者支持黃政融，現場音響播放競選歌曲，黃敏惠隨著音樂節奏帶動氣氛，與侄子一同向群眾喊話，沿途不時傳出加油聲與歡呼聲。

宣傳車上，市府勞青處長林家緯也拿起麥克風高聲助陣，與黃敏惠一搭一唱，帶動現場氣氛。黃敏惠卸任市長前，從市政首長身分轉換為家族候選人的助選者，親自陪侄子投入選前最後一夜造勢，黃家第三代參選也成為地方選戰觀察焦點。

另一方面，嘉義市議員選舉各政黨候選人參與選前之夜的情況也受到注意。國民黨這次在嘉義市提名8名市議員候選人，但當晚實際出席的只有3人，其餘人未現身，出席情況並不踴躍，也呈現地方議員選戰各自布局、各自衝刺的情形。

隨著選前之夜造勢活動落幕，嘉義市長、市議員及里長選舉即將進入投票日，候選人把握最後機會爭取支持，選民也將透過手中的選票，決定嘉義市未來的政治版圖。

嘉義市長黃敏惠陪侄子無黨籍市議員候選人黃政融站上宣傳車遊行造勢。記者魯永明/攝影