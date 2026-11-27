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黃敏惠催票 陪侄子議員候選人黄政融車掃吶喊
嘉義市長、市議員及里長三合一選舉選前之夜，民主聖地中央噴水圓環湧入各陣營支持群眾，即將卸任的市長黃敏惠也現身助選，陪同參選西區市議員的無黨籍侄子黃政融站上宣傳車，進入中央噴水圓環，帶領支持者高喊當選口號，成為選前之夜另一個受到矚目的畫面。
黃政融是黃家第三代，也是黃家政治接班人。選前最後關鍵時刻，黃敏惠親自站上侄子的宣傳車，陪同搖旗吶喊、向沿途群眾揮手致意，並拿起麥克風呼籲支持者支持黃政融，現場音響播放競選歌曲，黃敏惠隨著音樂節奏帶動氣氛，與侄子一同向群眾喊話，沿途不時傳出加油聲與歡呼聲。
宣傳車上，市府勞青處長林家緯也拿起麥克風高聲助陣，與黃敏惠一搭一唱，帶動現場氣氛。黃敏惠卸任市長前，從市政首長身分轉換為家族候選人的助選者，親自陪侄子投入選前最後一夜造勢，黃家第三代參選也成為地方選戰觀察焦點。
另一方面，嘉義市議員選舉各政黨候選人參與選前之夜的情況也受到注意。國民黨這次在嘉義市提名8名市議員候選人，但當晚實際出席的只有3人，其餘人未現身，出席情況並不踴躍，也呈現地方議員選戰各自布局、各自衝刺的情形。
隨著選前之夜造勢活動落幕，嘉義市長、市議員及里長選舉即將進入投票日，候選人把握最後機會爭取支持，選民也將透過手中的選票，決定嘉義市未來的政治版圖。
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