選戰進入最後關頭，台中市第二選區議員候選人顏莉敏今天在父親、台中市議會前議長顏清標陪同下，徒步深入海線掃街拜票。顏清標擔心，別因為認為顏莉敏「很穩」就分散選票，讓她繼續留在議會為海線服務。

顏清標多次稱讚，自己一天跑的行程，還沒有顏莉敏多。從回應鄉親服務需求，到追蹤地方建設進度，顏莉敏長年奔走沙鹿、清水、梧棲，把鄉親交付的事情一件件往前推，累積地方服務成果。

不過，也正因為平日服務受到肯定，地方支持者常說一句「顏莉敏應該很穩」，反而讓競選團隊更加警惕分票風險。顏清標強調，不能因為支持者認為顏莉敏穩當選，就忽略每一張選票的重要性，平日對她的肯定，更要在投票日化為實際支持。

顏清標表示，海線仍有許多建設需要持續推動，也有不少鄉親交付的事情等待追蹤，希望大家集中選票支持顏莉敏，讓她繼續留在議會，替鄉親發聲、為海線打拚。