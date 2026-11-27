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送茶葉、保溫瓶還有期約工程…屏東議員候選人涉賄 樁腳收押禁見
屏東地檢署偵辦賄選案，第三選區議員候選人林男、劉姓樁腳，涉今年6至10月間，以贈送茶葉、保溫瓶、期約給予工程等方式，在選區內向選民賄選，檢方昨搜索，拘提劉姓樁腳、傳喚議員候選人林男，兩人涉違反選罷法向法院聲押禁見，法院裁定林姓候選人交保，劉姓樁腳收押禁見。
檢方調查，第三選區議員候選人林男與劉姓樁腳，在今年6到10月間，贈送茶葉、保溫瓶，期約給予工程等方式，向選民賄選，檢方昨傳喚議員候選人林男，拘提劉姓樁腳、另傳訊選民及相關證人8人，取得相關具體事證。
檢察官李忠勳在訊問議員候選人林男及劉姓樁腳後，認均涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人行求期約交付賄賂及不正利益罪嫌，犯嫌重大，當庭逮捕林姓議員候選人，並認林姓議員候選人及劉姓樁腳2人均有逃亡、串證之虞，昨深夜向法院聲請羈押禁見。法院今裁准劉姓樁腳羈押禁見，林姓議員候選人請回。檢警擴大偵辦。
屏東地檢署嚴正呼籲，選舉不買票、不賣票，切勿以身試法。選票無價，民主無價，請攜手維護公平公正的選舉環境。若發現任何賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。
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