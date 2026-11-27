彰化縣議員吳韋達爭取連任，上屆以5801票、僅差8票成為落選頭，後來遞補進入議會，兩屆任內累計質詢380次、議會出席率100%，他以「用3年的時間，做了4年的事」形容這一屆的問政投入。前彰化縣府青發處長黃金樺也在社群平台公開替他背書，稱他是議會中唯一從頭坐到尾的議員。

吳韋達表示，100%的議會出席率是議員應盡的本分，兩屆任內累計質詢380次，持續監督縣府施政，也協助鄉親處理生活問題、為弱勢民眾爭取權益。

吳韋達是荷蘭物理博士，是彰化縣議會少見的高學歷議員，曾任時代力量副秘書長、決策委員、時代力量彰化黨部主任委員，後來退黨，保持無黨籍身分，再獲黃國昌之邀加入民眾黨。

彰化縣議員第一選區向來競爭激烈，不過，民眾黨2024年總統立委選舉政黨票在彰化縣獲得17萬多票，得票率23.45%，較2020年的9萬多票明顯成長。

地方人士分析，民眾黨在彰化仍有一定支持基礎，吳韋達長期投入議會監督與地方服務，問政風格相對中性，長期投入議會監督與地方服務，除了可能吸引白營支持者，也有機會爭取中間選民認同。

此次選舉，吳韋達也與彰化市東區郭凱倫、南區薛方壹、西區林亞軒、北區董立凱等4名市民代表候選人組成團隊，相互拉抬，希望透過分區合作擴大服務量能，將服務延伸至彰化市各區。

吳韋達以「沒有樁腳，但有努力的雙腳；沒有雄厚財力，就靠自己的體力」形容競選方式。團隊統計，競選期間共發出文宣9.6萬份、面紙與口罩合計9.7萬份、牙線盒與手機架合計5.5萬份、環保袋2.3萬個，以及便條紙、橡皮擦等小物約1萬個。

吳韋達表示，文宣品多由他與代表候選人、團隊成員親自發送，透過活動及家戶拜訪爭取選民認同。

彰化縣議員吳韋達爭取連任，這次也與彰化市東區郭凱倫、南區薛方壹、西區林亞軒、北區董立凱等4名市民代表候選人組成團隊，相互拉抬。圖／吳韋達競總提供