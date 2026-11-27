前新北市議員蔡明堂涉嫌為兒子、國民黨新北市議員候選人蔡政呈賄選，遭檢方聲押後獲法院裁定無保請回。蔡政呈競選總部今天發布聲明，質疑檢調僅憑涉嫌人與某議員母親的片面錄音對話，在缺乏實質證據下大動作搜索蔡明堂住家及競選總部，甚至聲請羈押，批評相關偵辦作為不符比例原則，呼籲檢調恪守證據法則，切勿淪為政治工具。

蔡政呈競總指出，檢調機關執掌刑事偵查的國家權力，核心職責是追訴犯罪與維護社會秩序，權力行使應嚴格遵守證據法則，符合正當法律程序與比例原則等價值期待。

競總質疑，此次檢調機關僅憑涉嫌人與某議員母親的片面錄音對話，在毫無實質證據的情況下，大動作搜索蔡明堂住家及蔡政呈競選總部，並聲請法院羈押，認為檢調藉此掩飾偵辦粗糙的情況。所幸法官謹守證據法則，依具體卷證裁定蔡明堂無保請回，凸顯檢調機關偵辦輕率。

競總進一步批評，檢調機關若有濫用權力的情況，除造成民怨，也對民主選舉帶來負面影響，尤其蔡政呈是首次參選的年輕人，卻在選前遭遇搜索風波，質疑有心人士試圖利用司法手段影響選情，打擊競選團隊的努力。

競總強調，選舉是一次比一次進步的民主活動，但若有人刻意使用偷天換日的手段影響選情，甚至讓年輕人失去投入公共服務的信心，將背離民主選舉的初衷，呼籲檢調機關依法明查事實，切勿為人利用、淪為政治工具。

回顧案情，新北地檢署接獲情資，懷疑蔡明堂為協助兒子蔡政呈當選市議員，涉嫌與辦公室主任張軒杰透過三重區里長候選人蔡美芬，以現金向選民行賄。檢警25日持法院核發的搜索票，搜索蔡政呈競選總部等10處，查扣2715萬9500元現金，並將蔡明堂等3人聲押禁見。

新北地院26日裁定蔡明堂、張軒杰無保請回，蔡美芬則遭羈押禁見。法院認為蔡明堂與張軒杰涉及投票行賄罪的犯罪嫌疑釋明不足，因此駁回羈押聲請，檢方則研議提出抗告，全案仍持續偵辦。