民眾黨大新店區市議員候選人邸聖德今天在臉書發文，指出帳號出現未經授權存取的安全警示，質疑「議員選舉有需要到打帳號？」他表示，選戰從放話、謠言到菜市場耳語，如今又遇上帳號安全問題，但他不會退縮，將以良善正直的態度戰到最後。

依據邸聖德公布的畫面顯示，Facebook 提醒，有人可能在未經許可的情況下試圖存取帳號，要求使用者至廣告管理員完成驗證，否則將無法建立或修改廣告；現有廣告則會繼續正常刊登。

「大新店這場是有多硬？」邸聖德指出，這場選戰接連出現放話、謠言、貼布條及菜市場耳語，現在連網路攻擊都來了。他對選前最後關頭出現的帳號異常警示表達不滿，也呼籲支持者不要因各種干擾而動搖。

邸聖德強調，最後關頭更需要每一位支持者堅定相挺，讓良善與正直的力量繼續向前。「奧步退散！我們用良善正直戰到底！」