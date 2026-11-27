2026選戰倒數，桃園市議員候選人佀廣洋昨晚舉辦「選前團結健走」，近2千人到場相挺，但網路傳出「參加健走可領2000元走路工」文章，今天除了嚴正駁斥謠言，同時赴警局提告，指違反選舉罷免法意圖使人不當選、刑法加重誹謗等罪，強調不向惡質選風低頭。

佀廣洋指出，自宣布參選以來，他不斷遭受各種抹黑與造謠攻擊，越接近投票日，手段更是毫無下限。一場他沒到場也沒送摸彩品的中秋晚會被惡意檢舉賄選，協助社區申請垃圾子母車的基層服務也被扭曲成賄選證據，著實無奈，而選前健走被抹黑栽贓「發放走路工」，背後政治目的昭然若揭，「民進黨就是不要讓佀廣洋當選」。

佀廣洋表示，昨天團結健走現場僅提供每人一瓶礦泉水，但近2千名朋友用雙腳陪他一步步走過桃園街頭，且沿途加油聲此起彼落的，讓他心裡充滿感動。沒想到這份最純粹的溫暖與心意，竟遭有心人士以不實言論惡意踐踏，令人既遺憾又憤怒。

佀廣洋強調，這些抹黑直到選前最後一刻都不會放手，但他絕不會向惡質網軍側翼低頭，除了提告，也會帶著民眾給的力量勇敢走下，盼大家支持，「不讓抹黑決定選舉，守住藍軍關鍵一席」，用手中神聖的一票終結網路暴力，共同守護桃園乾淨的民主選舉。