選前最後一天，台中市長盧秀燕今天上午陪同北屯區議員候選人吳宗學車掃，也是她今年唯一一次議員車掃。談到選情，盧表示依然審慎樂觀，不過這次六都可以說是有史以來最接近、最激烈的，因此要步步小心，到最後一天也全力衝刺。

盧秀燕今天上午從北屯紫微宮出發，陪子弟兵吳宗學車掃，表示這也是她本屆選舉唯一一場議員車掃，畢竟同時擔任台中市長候選人江啟臣與台北市長蔣萬安的競總主委，實在太忙了，不過議員非常重要，吳曾在中市府運動局服務8年，很了解公務流程、政府組織，若擔任議員一定能爭取建設。

被問及台中市長生涯最後一次輔選的心情，盧秀燕回憶8年前也舉行了選前之夜，現在就是「8年市政、不忘初心」，希望順利交棒。有網友發文表示在基隆發現「野生的盧媽媽」，她笑稱，昨天到桃園、基隆輔選，中間有1小時空檔，就嘴饞去基隆廟口吃東西，若有民眾想合照都非常歡迎。

針對明天選舉，盧秀燕表示，還是審慎樂觀，不過這次六都選情是有史以來最接近、激烈的一次，要步步小心、非常審慎，即使到最後一天也全力衝刺，邁向勝利，最大的心願是明天開票順利；由於選情緊張，她今天也排滿行程，全力協助各候選人勝選。

吳宗學說，非常感謝盧市長栽培，今天特別陪單一議員候選人拜票掃街；自己過去曾在立法院服務4年、台中市政府8年，有12年的行政歷練和地方服務經驗，拜託鄉親給有基礎、歷練的年輕人，進入議會為市民打拚。吳今天從紫微宮出發，車掃約1小時，終點到軍福宮團拜，同行還有現任議員陳成添。

吳宗學（右二）說，過去在立法院服務4年、台中市政府8年，有12年的行政歷練和地方服務經驗，拜託鄉親給有基礎、歷練的年輕人，進入議會為市民打拚。記者陳敬丰／攝影