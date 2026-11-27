國民黨新北市議員候選人蔡政呈的父親、前新北市議員蔡明堂涉嫌賄選，遭檢方聲押後獲法院裁定無保請回。蔡政呈今質疑遭有心人士刻意檢舉操弄，直言「選舉選到這樣，真的令人覺得很惋惜」。對於檢警查扣2715萬9500元現金，他解釋，父親平時有做生意及收取房租，習慣在家中備放現金，其中很大一部分是母親長年積攢的私房錢，連父親原本都不知情。

蔡政呈今上午陪同新北市長侯友宜、國民黨新北市長候選人李四川到三重力行市場掃街，受訪時表示，昨天中午就有大批媒體記者到競選總部，直到下午4、5時左右，父親才平安、順利返回總部。選舉倒數階段發生這起事件，讓團隊措手不及，也來不及澄清，他認為選舉應該正面競爭，不必選成這樣。

蔡政呈指出，選舉倒數之際，各種「奧步」都已經出現，質疑有心人士刻意檢舉、操弄，甚至捏造不實內容，意圖誣賴他與父親。他強調，不會被有心人士刻意操弄擊倒，對明天選舉拿下勝利仍有信心。

針對檢警查扣逾2700萬元現金，蔡政呈解釋，父親平時做生意或收取房租，習慣在家中存放部分現金，另有很大一部分款項是母親多年來積攢的私房錢，連父親原本都不知道，得知後也感到相當驚訝，因此才未列入申報紀錄。至於相關現金來源及是否涉及賄選，仍有待檢調進一步釐清。

談及父親返回競總後的心情，蔡政呈說，蔡明堂是帶著笑臉回來，因為必須先振作起來，才能帶給整個團隊信心。父親沒有特別抱怨，反而開玩笑說「伙食不好吃啊，床很難睡」，試圖以輕鬆態度面對這次風波。

至於新北地檢署研議對無保請回裁定提出抗告，蔡政呈表示，抗告是檢察官的權利，但他認為昨天羈押庭很快就結束，法官已看出整起事件是誤會，質疑有人刻意捏造、誣賴他與父親，因此法院才裁定無保請回。

回顧案情，新北地檢署接獲情資，懷疑蔡明堂為協助兒子蔡政呈當選市議員，涉嫌與辦公室主任張軒杰透過三重區里長候選人蔡美芬，以現金向選民行賄。檢警25日搜索蔡政呈競選總部等10處，查扣2715萬9500元現金，並將蔡明堂等3人聲押禁見。

新北地院26日裁定蔡明堂、張軒杰無保請回，蔡美芬則遭羈押禁見。法院認為蔡明堂與張軒杰涉及投票行賄罪的犯罪嫌疑釋明不足，因此駁回羈押聲請，檢方則研議提出抗告，全案仍持續偵辦。