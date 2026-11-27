選舉活動剩最後一天，民進黨台中市第四選區（豐原、后里）市議員候選人蔡怡萱今天向鄉親表達感謝，並以「民進黨大團結，豐后再添一席」呼籲選民，明天一定要出門投票，市長支持1號何欣純、市議員支持3號蔡怡萱，將支持化為選票，讓地方的期待在議會多一分推動的力量。

蔡怡萱表示，4年前她以無黨籍身分參選，雖未能當選，但服務地方的腳步始終沒有停下。「選舉結束了，鄉親託付的事還在。」這4年她持續走訪豐原、后里的街頭巷尾，聆聽居民需求，也將每一次相遇與託付，當作繼續努力的動力。

蔡怡萱說，地方服務來自生活中一件件具體的小事，農友辛苦種出好收成，希望有更多銷售通路；父母下班趕著接孩子，希望多一個安心托育的選擇；長輩盼望在熟悉的家鄉安老，需要時就近獲得照顧；做生意的鄉親，也期待街上多一些人潮，讓生意長久經營。她說這些都是鄉親每天面對的生活課題，也是她希望能有機會帶進議會、逐一爭取改善的方向。從農產品行銷、托育與長者照顧，到商圈活化與地方發展，都需要有人持續傾聽、追蹤，將需求轉化為具體行動。