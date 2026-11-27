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助妻競選網傳資產高達上千億 陳清龍：選舉奧步若再造謠一定提告
民眾黨立院黨團總召陳清龍之妻連小華這次參加台中市豐原后里區市議員選舉，陳清龍積極輔選妻子；陳清龍今天表示，針對最近網路流傳他資產高達上千億的說法，距離投票不到24小時，各種奧步滿天飛，對於躲在鍵盤後面、見不得人的網軍，若再持續造謠，他一定提告。
陳清龍表示，網路上有人造謠他的資產有上千億，助理拿給他看時，他原本一笑置之，「若真有上千億，我何須每天如此辛苦？」沒想到這種內容竟還在各種群組散布，令人感到不可思議。
陳清龍指出，他擔任民意代表24年，每一次的財產申報都可以受到檢驗，只要上網查一下就知道，到底何來上千億？陳清龍強調，選前不到24小時，奧步真的滿天飛，對於這種躲在鍵盤後面的網軍，若再持續造謠，他一定提告。
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