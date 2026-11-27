桃園市議長邱奕勝肯定觀音區市議員吳進昌在議會的表現。圖：吳進昌競辦提供

2026九合一選舉，國民黨桃園市觀音區市議員候選人、登記3號的吳進昌透過電視政見發表會，提出「觀音新十大建設」及5大民生政策，涵蓋醫療、交通、教育、住宅、產業發展及社會福利。其中，除持續監督總經費約23.1億元的市立醫院觀音分院建設進度，也將爭取捷運青線延伸至觀音設站、推動AI算力暨冷能示範園區，盼帶動地方發展。

吳進昌指出，觀音兼具農業與工業發展，近年人口持續成長，醫療資源卻長期不足，居民就醫經常需要前往中壢、桃園等地區。經過持續爭取，市立醫院觀音分院已進入統包工程招標階段，包含土地取得在內，整體經費約23.1億元，依目前規劃，預計2027年上半年取得建照、下半年動工，目標於2029年夏天完工啟用。他強調，除了監督工程進度，更要積極爭取醫師人力、醫療設備及完善的急診、住院服務，真正滿足在地居民的醫療需求。

交通建設方面，吳進昌將持續爭取捷運青線延伸至觀音設站，並以輕軌串聯草漯、新坡及觀音三大生活圈，逐步改善居民高度依賴汽機車的交通現況。道路建設則以預估總經費約12.4億元的月桃路第三標工程為重點，推動廣大路銜接成功南路，改善南北向交通，並持續追蹤用地取得及施工進度。此外，也將推動桃小巴服務，檢討路線及班次，改善偏鄉居民就醫、就學及洽公的交通需求。

面對年輕家庭的居住負擔，吳進昌表示，投入約9.1億元的觀音草福一號社會住宅已經動工，未來將持續推動觀音2號至5號社會住宅，增加草漯、新坡及觀音生活圈的居住選擇。教育方面，因應樹林、草漯住宅區人口成長，將持續推動總經費初估約7.6億元的觀樹國小興建計畫，減輕草漯國小教室不足的壓力，讓學童能夠就近入學。

產業發展方面，吳進昌提出推動觀音AI算力暨冷能示範園區，結合台電AI算力中心及觀園二處超高壓變電所建置期程，引進高科技產業、提升能源使用效率，創造在地就業機會，同時爭取改善觀音24里的民生供電系統及推動電纜地下化。此外，也將推動新坡都市計畫區9.2公頃整體開發及環中路28公頃產創專區，兼顧產業發展、公園綠地與公共設施需求。

在地方環境及觀光建設方面，吳進昌將持續推動經費約2.3億元的富林溪水環境與交通改善計畫，透過污水淨化、堤岸道路及步道改善，兼顧治水、交通與休閒需求；另將爭取觀音濱海公共藝術展演空間暨觀音大佛景觀地標工程，結合白沙岬燈塔、草漯沙丘、觀新藻礁及珍珠海岸等景點，發展具有觀音特色的濱海觀光。

回顧過去4年問政成果，吳進昌提到，投入約4.3億元的觀音生命紀念園區（大堀納骨塔）已於今年啟用，後續將持續爭取改善周邊交通、停車及服務設施。包括樹林天幕公園、公園活化、市民活動中心、道路排水及學童通學安全等地方公共設施，也是他持續關注及爭取改善的項目。

除了重大建設，吳進昌也提出照顧長輩、支持婦女及年輕家庭、保障農民與勞工權益、改善偏鄉交通、守護環境與健康等5大民生政策。其中包括提升敬老愛心卡使用便利性、強化長照及社區關懷服務、推動觀音產後營養補助每胎2萬元政策落實，以及增加托育與親子空間等。針對觀音工業區所面臨的環境問題，他也將持續監督空氣污染、廢棄物處理、消防安全及重大開發案件，強調產業發展不能以犧牲居民健康為代價。

吳進昌表示，自己是觀音土生土長的農家子弟，從農田走進議會，服務家鄉的初心始終未曾改變。他不會將仍在爭取的建設願景說成已完成的政績，已完成的建設要珍惜、施工中的工程要監督、尚在規劃的計畫則要繼續爭取。未來4年將秉持不分黨派、不分地區的服務精神，持續為觀音爭取建設與民生福利，讓年輕人能在家鄉工作、成家，孩子安心上學，長輩也能就近就醫。

本文章來自《桃園電子報》。原文：吳進昌揭觀音新十大建設與5大民生政見 聚焦醫療社宅捷運及AI產業