全台議員選舉即時開票／22縣市919席誰當選？激戰選區、熱門候選人及連霸紀錄一次看
2026年九合一選舉今天（28日）登場，全台22縣市議員選舉同步開票，包含直轄市及縣市議員共計919席，總計1,493名候選人角逐，平均每席約有1.6人競爭。從六都人口密集選區的激烈廝殺，到地方資深議員挑戰連霸紀錄，各地選情備受關注。
這次議員選舉有哪些激戰選區？哪些熱門候選人有機會勝出？資深議員能否延續連任紀錄？《聯合新聞網》推出 2026全台縣市議員選舉即時開票專頁，可查詢全台22縣市各選區候選人的即時得票數、得票率、領先情況及當選名單，隨開票進度不斷更新。
全台議員選舉919席！1,493人角逐
本屆九合一選舉，直轄市議員共有381席、605人參選；縣市議員則有538席、888人參選，合計919席、1,493名候選人，涵蓋全台22個縣市。
六都議員選舉競爭激烈，台北、新北、桃園、台中、台南、高雄各有不同選戰焦點；其他縣市則包括新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等地，也有不少資深議員、新人及政黨提名候選人爭取席次。
六都激戰選區一次看
本屆各地議員選舉有不少競爭激烈的選區，人口密集區候選人眾多，席次有限，同黨候選人之間也面臨票源競爭。
除了六都，各縣市議員選舉也有不同的競爭型態，包括同額競選、席次變動、原住民議員選舉，以及地方政治家族交棒等，都是開票當天值得關注的焦點。
全台熱門議員候選人有哪些？
本屆議員選舉有不少具知名度的現任議員、政治人物及新人參選。
另外，各縣市也有不少政二代、地方服務團隊及政治新秀投入選戰，能否突破現任議員的地方經營優勢，成為本屆選舉另一項觀察重點。
資深議員拚連霸！陳錦祥、陳秋萍挑戰九連任
除了熱門候選人，資深議員的連任紀錄也是本屆選舉焦點。
台北市議員陳錦祥已經八連霸，本屆挑戰九連任；台南市議員陳秋萍從政33年，本屆也力拚九連霸，兩人的選舉結果都受到關注。
此外，嘉義市副議長張榮藏已締造地方自治史十連霸紀錄，但本屆宣布不再參選，結束近半世紀的地方政治生涯，成為本屆選舉資深議員交棒的代表案例。
資深議員能否繼續獲得選民支持、新人能否打破地方政治版圖，以及現任議員席次是否出現變化，都將影響各縣市議會未來的政治生態。
全台議員即時開票！22縣市票數不斷更新
全台議員選舉開票進行中，《聯合新聞網》即時開票專頁同步更新各縣市、各選區開票資訊，讀者可依照縣市及選區查詢結果，掌握自己關心的候選人選情。全台919席議員誰能勝出？
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