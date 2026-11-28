2026年九合一選舉今天（28日）登場，全台22縣市議員選舉同步開票，包含直轄市及縣市議員共計919席，總計1,493名候選人角逐，平均每席約有1.6人競爭。從六都人口密集選區的激烈廝殺，到地方資深議員挑戰連霸紀錄，各地選情備受關注。

這次議員選舉有哪些激戰選區？哪些熱門候選人有機會勝出？資深議員能否延續連任紀錄？《聯合新聞網》推出 2026全台縣市議員選舉即時開票專頁，可查詢全台22縣市各選區候選人的即時得票數、得票率、領先情況及當選名單，隨開票進度不斷更新。

22 縣市同步開票 919 席議員 1,493 名候選人 1.6 人／席 平均競爭

全台議員選舉919席！1,493人角逐

本屆九合一選舉，直轄市議員共有381席、605人參選；縣市議員則有538席、888人參選，合計919席、1,493名候選人，涵蓋全台22個縣市。

六都議員選舉競爭激烈，台北、新北、桃園、台中、台南、高雄各有不同選戰焦點；其他縣市則包括新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等地，也有不少資深議員、新人及政黨提名候選人爭取席次。

381席 538席 直轄市議員 381席 605人參選 縣市議員 538席 888人參選

六都激戰選區一次看

本屆各地議員選舉有不少競爭激烈的選區，人口密集區候選人眾多，席次有限，同黨候選人之間也面臨票源競爭。

台北市 北投、士林第一選區，以及大安、文山第六選區，都是候選人眾多、席次競爭激烈的選區。 新北市 三重、蘆洲第四選區是全市參選人數最多的選區。 17人搶9席 桃園市 桃園區、中壢區兩大人口密集區競爭激烈。 桃園區 19人搶12席 中壢區 17人搶11席 台中市 北屯區競爭激烈；東區、南區則因應選席次縮減，現任議員面臨連任考驗。 北屯區 13人搶7席 高雄市 前鎮、小港區競爭激烈；三民區席次增加，也牽動地方議會版圖。 前鎮、小港 13人搶7席 台南市 永康、東區各有11人參選，陳秋萍挑戰九連霸，安南區則有前議長郭信良投入選戰。 永康、東區 各11人參選

除了六都，各縣市議員選舉也有不同的競爭型態，包括同額競選、席次變動、原住民議員選舉，以及地方政治家族交棒等，都是開票當天值得關注的焦點。

全台熱門議員候選人有哪些？

本屆議員選舉有不少具知名度的現任議員、政治人物及新人參選。

台北市 黃瀞瑩、侯漢廷、高嘉瑜、苗博雅 新北市 黃桂蘭、彭佳芸、游淑慧 桃園市 凌濤、于北辰、邱奕勝 台中市 顏莉敏、沈佑蓮、江和樹 高雄市 李眉蓁、陳麗娜、康裕成 台南市 陳秋萍、郭信良、林燕祝

劉致妤 無黨籍 台北市第1選區（士林、北投） 《殭屍小子》童星出身 應佳妤 無黨籍 台北市第5選區（中正、萬華） 應曉薇之女，代母參選 佀廣洋 無黨籍 桃園市第1選區（桃園區） 萬美玲之子，涉及霸凌及賄選爭議 「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」 無黨籍 桃園市第1選區（桃園區） 改名字投入選戰，針對佀廣洋而來。 劉芩妤 民眾黨 台中市第6選區（西屯） 被稱為「小草女神」

另外，各縣市也有不少政二代、地方服務團隊及政治新秀投入選戰，能否突破現任議員的地方經營優勢，成為本屆選舉另一項觀察重點。

資深議員拚連霸！陳錦祥、陳秋萍挑戰九連任

除了熱門候選人，資深議員的連任紀錄也是本屆選舉焦點。

台北市議員陳錦祥已經八連霸，本屆挑戰九連任；台南市議員陳秋萍從政33年，本屆也力拚九連霸，兩人的選舉結果都受到關注。

此外，嘉義市副議長張榮藏已締造地方自治史十連霸紀錄，但本屆宣布不再參選，結束近半世紀的地方政治生涯，成為本屆選舉資深議員交棒的代表案例。

資深議員能否繼續獲得選民支持、新人能否打破地方政治版圖，以及現任議員席次是否出現變化，都將影響各縣市議會未來的政治生態。

全台議員即時開票！22縣市票數不斷更新

全台議員選舉開票進行中，《聯合新聞網》即時開票專頁同步更新各縣市、各選區開票資訊，讀者可依照縣市及選區查詢結果，掌握自己關心的候選人選情。全台919席議員誰能勝出？