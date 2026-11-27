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投票日前夕 韓國瑜空降臉書留言替「寶藏主任」許原榮催票
明天就是投票日，立法院長韓國瑜今天凌晨在臉書為其辦公室主任許原榮推薦。韓表示，每張選票對中華民國國民來說都重要，希望看到越來越健康茁壯的民主；呼籲大家給做事的人、胸懷中華民國的許原榮一個機會。
韓國瑜在許原榮宣布投入台北市松山信義區議員初選時就在臉書發文讚其是「團隊的寶藏」，如今再度表示「原榮是我們團隊的寶藏，我相信更會是台北市民眾的寶藏。」
韓國瑜今天凌晨在許原榮的臉書底下留言說，每張選票對每一位中華民國國民來說都何其重要，他也希望看到越來越健康茁壯的民主。
韓國瑜說，「所有松山信義區的選民，向大家再次推薦我的辦公室主任，7號許原榮。給願意做事的人一個機會，給胸懷中華民國的人一個機會。」
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