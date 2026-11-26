選戰倒數2天，國民黨北市議員秦慧珠今晚在民生社區舉辦感恩音樂晚會，老長官、親民黨主席宋楚瑜壓軸登台。宋楚瑜直呼，迫不及待來為秦慧珠加油，也露臉跟大家擔保這個好議員；他認為，秦講直話，不是在批評，而是在提醒從政者不要忘記他們的責任。

秦慧珠晚間6時30分在民生東路5段27巷舉辦「秦慧珠感恩音樂晚會」，到場來賓包含北市前副市長李永萍、宋楚瑜等人，以及數十位里長、鄉親力挺。

宋楚瑜表示，今天他迫不及待來為秦慧珠加油，還在台上輕唱鳳飛飛「掌聲響起」，歌詞就是要為秦加油的內容，「孤獨站在這舞台，心中有無限感慨。多少青春不在，多少情懷已更改。但是，我曉得，你對我還有愛。」秦慧珠多少青春花在台北市，但是她從來沒更改過她對台北的感情和投入應該去做的事。

宋楚瑜說，他跟秦慧珠講「我還能夠幫妳什麼？至少要露個臉跟大家講，這一位我敢擔保。」秦是他親民黨時期的好戰友，而且負責任，自己一路看她成長、處理事情的態度用心，相信她過去30幾年的專業和訓練，會讓北市持續提升，成為有首都格局的好都市。

宋楚瑜直言，秦慧珠有時候直話直說，這是好的民意代表所應該負的責任，她不是戀棧她的職位，而是要善盡她的功能，她講一些直話，不是在批評，而是在提醒這些從政的人，不要忘記他們的責任。

宋楚瑜談及為什麼來給秦慧珠加油？「我不是閒來無事，而是我在台北市長大，跟台北有感情，對國民黨也有感情，所以才願意在這幫一位國民黨議員加油」，也強調自己不是在打高空，跟他們政黨沒有什麼關係。

秦慧珠說，今天沒有高深政見告訴大家，只告訴大家，「秦慧珠一直在這裡，是你們隨時隨地找得到的好朋友，市民大小事就是秦慧珠最看重的事。」這麼多年做過很多服務，到今天年紀大了，人生的高光時刻可能慢慢過去了，但是她和先生還是一本初衷，願意為松山信義區服務。

秦慧珠表示，在這個緊張時刻，她已經滿頭包、可能要落選的時刻，有最親愛的老鄰居、老朋友，自己不孤單，相信選民的眼睛是雪亮的。

李永萍直言，秦慧珠這次選舉確實比較艱難，也有很多人攻擊他，可是看一個政治人物，不是看一時。她回憶與秦當立委時期，在凱道面對警察一起被打等一路走來的風風雨雨，秦慧珠怎麼會不愛中華民國、不愛國民黨、不支持蔣萬安？李喊話鄉親，讓秦慧珠順利連任第7屆議員。

國民黨北市議員秦慧珠（右二）今晚舉辦感恩音樂晚會，到場來賓包含北市前副市長李永萍（左三）、親民黨主席宋楚瑜（右三）等人。記者林佳彣／攝影