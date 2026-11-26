2026九合一地方公職人員選舉進入最後倒數2天，尋求連任的新北市議員卓冠廷全力衝刺，今天邀請政治評論員李正皓合體助陣，從三峽出發一路掃向樹林展開車隊掃街。沿途支持者熱情揮舞大旗並高舉9號氣球力挺，更有民眾貼心送上黑豬肉香腸為兩人加油打氣。

卓冠廷團隊表示，選戰僅剩最後關鍵兩天，在決戰衝刺階段，卓冠廷特別找來政壇上並肩作戰的好兄弟李正皓陪同車掃，兩人沿著三峽往樹林路線向鄉親懇託拜票。掃街過程中，沿途不少熱情支持者特地守候在路旁揮手致意、搖旗吶喊，甚至準備在地美味的黑豬肉香腸，讓兩人在宣傳車上邊掃街邊品嚐，充分展現地方鄉親的溫暖與支持。

卓冠廷指出，選情在最後關頭分秒必爭，希望透過與李正皓合體車掃，在關鍵時刻催出最大選戰能量。他誠摯向土城、樹林、三峽與鶯歌的鄉親懇託，呼籲所有支持者在最後階段千萬不要游移，務必堅定力挺卓冠廷，讓他有機會繼續留在議會為地方爭取建設。

李正皓也在車掃過程中拿起麥克風熱情向沿途選民喊話推薦，他強調距離投票日只剩下最後兩天，拜託土城、樹林、三峽、鶯歌的所有好兄弟、好姐妹以及鄉親長輩們，這兩天一定要總動員，堅定幫卓冠廷拉票固票。

李正皓同時提醒選民，11月28日投票日當天一定要記得踴躍出門投票，並將選票集中投給「9號卓冠廷」。他直言「你的每一票都非常非常重要」，懇請鄉親以實際行動支持9號卓冠廷，讓真正具備戰力、肯為地方做事的議員順利連任、繼續為民服務。