2026年九合一選舉今天（28日）登場，台南市議員選舉開票結果備受關注。台南市共有13個議員選舉區，區域議員應選55席，加上平地、山地原住民議員各1席，共57席，經資格審查後共有87人參選。其中第七選區（永康區）、第八選區（北區與中西區）各有11人參選，是全市競爭最激烈的選區。

此外，安南區第六選區有前議長郭信良投入選戰，永康區則有資深議員陳秋萍挑戰九連霸，資深議員能否延續政治紀錄、新人能否突破重圍，都是本屆選舉焦點。

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台南市議員激戰選區一次看

台南市議員選舉共有13個選區，其中第七選區（永康區）、第八選區（北區與中西區）各有11人參選，並列全市參選人數最多的選區。

第七選區（永康區）除了國民黨林燕祝、民進黨陳秋萍等資深議員尋求連任，還有民進黨朱正軒、民眾黨林乃立、台灣基進吳依潔等人投入選戰，涵蓋國民黨、民進黨、民眾黨、台聯、台灣基進及無黨籍等不同政治勢力，競爭相當激烈。

第八選區（北區、中西區）同樣有11人角逐，候選人包括民進黨邱莉莉、周嘉韋、林建南、沈震南，國民黨許至椿、蔡宗豪、童小芸，以及民眾黨江明宗等人，政黨與候選人之間的席次競爭值得關注。

其他值得關注的選區還包括：

第六選區（安南區）： 9人參選，應選6席，前議長郭信良投入選戰。 第九選區（安平區、南區）： 9人參選，候選人包括林依婷、李啟維、周麗津、盧崑福、呂維胤等人。 第五選區（善化區、安定區、新市區、新化區、山上區）： 7人參選，包括陳碧玉、林志展、李偉智、余柷青等人。

台南市議員熱門候選人有哪些？

本屆台南市議員選舉有不少地方知名度高的現任議員及政治人物參選。

永康區第七選區包括國民黨林燕祝、民進黨陳秋萍與朱正軒、民眾黨林乃立，以及無黨籍林冠維等人。其中陳秋萍長期經營永康地方，朱正軒則是投入選戰的新面孔，兩人同黨競爭也受到關注。

第八選區則有議員邱莉莉、許至椿、江明宗、蔡宗豪、童小芸等人參選；安南區第六選區有前議長郭信良、蔡麗青、唐儀靜、李中岑等人角逐。

另外，第九選區有林依婷、李啟維、周麗津、呂維胤、盧崑福等候選人，第十選區則有蔡筱薇、王家貞、歐政豪等人參選，都是選情值得關注的政治人物。

資深議員拚連霸！陳秋萍挑戰九連霸、郭信良再戰議會

除了熱門候選人，資深議員的連任紀錄也是本屆台南市議員選舉的重要看點。

永康區第七選區民進黨議員陳秋萍長期深耕地方，累積33年民意代表資歷，本屆再度參選，力拚九連霸。面對同選區多名候選人競爭，能否延續連任紀錄備受關注。

永康區除了陳秋萍，國民黨林燕祝也尋求連任，資深議員能否守住席次，以及新人能否突破重圍，將牽動地方議會席次分布。

另外，安南區第六選區前議長郭信良也投入議員選舉，這次以無黨籍身分參選，將與民進黨、國民黨及其他無黨籍候選人競爭6席。郭信良過去曾任台南市議會議長，此次重返議員選戰，得票表現也將成為觀察焦點。

台南市議員即時開票！13個選區票數不斷更新

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