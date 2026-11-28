2026年九合一選舉今天（28日）登場，桃園市議員選舉開票結果備受關注。桃園市共有14個議員選舉區、應選65席，共有108人參選。其中第一選區（桃園區）有19人角逐12席，是全市參選人數最多的選區；第七選區（中壢區）則有17人爭取11席，藍綠及無黨籍候選人競爭激烈。

此外，龜山區本屆應選席次由4席增加至5席，山地原住民選區也增加1席至4席，議會席次分布出現變化。想知道桃園市議員選舉最新開票結果？《聯合新聞網》推出選舉即時開票專頁，點選桃園市議員即時開票，即可查詢各選區候選人的即時得票數、得票率、領先情況及當選名單，隨開票進度不斷更新。

這次桃園市議員選舉有哪些激戰選區？熱門候選人有哪些？現任議員能否順利連任？透過即時開票專頁，一次掌握各選區最新選情。

桃園市議員激戰選區一次看

桃園市議員選舉共有14個選區，其中第一選區（桃園區）應選12席，共有19人參選，是全市候選人最多的選區。第七選區（中壢區）則有17人角逐11席，兩大人口密集區都是本屆議員選舉的重要戰場。

另外，第六選區（大溪、復興區）有5人爭取2席，以候選人數與應選席次比例來看，是全市競爭最激烈的選區；第八選區（平鎮區）則有10人搶6席，第三選區（八德區）8人搶5席，也值得關注。

本屆桃園市議員應選席次較上屆增加2席，其中龜山區由4席增加為5席，山地原住民選區由3席增加為4席，兩區的席次變化也將牽動候選人競爭。

桃園市議員熱門候選人有哪些？

本屆桃園市議員選舉有不少現任議員及政治知名人物參選，

第一選區（桃園區）包括國民黨凌濤、詹江村、張碩芳、陳美梅、林政賢、黃婉如，民進黨黃瓊慧、余信憲、李光達、黃家齊，以及民眾黨徐千晴、無黨籍于北辰等人，都是選情關注焦點。此外，國民黨立委萬美玲之子佀廣洋、王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋的選戰結果，也是此選區的看點之一。

第七選區（中壢區）則有議長邱奕勝、梁為超、葉明月、彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真等現任議員尋求連任，另外也有新人及無黨籍候選人加入戰局，包括前議員吳嘉和之子吳睿霖，以及彭康傑、毛嘉慶等人。

第二選區（龜山區）則有李宗豪、孫韻璇、陳雅倫、林明義、江冠妤等人角逐5席；第八選區（平鎮區）則有舒翠玲、黃敬平、彭柏霖、王珮毓、劉仁照等候選人投入選戰。

各選區席次有限，除了政黨支持度，現任議員能否守住席次、新人能否突破重圍，以及同黨候選人之間如何分配票源，都將影響選舉結果。

資深議員拚連任！中壢、桃園選區藍綠布局受關注

除了熱門候選人，資深議員能否延續連任紀錄，也是本屆桃園市議員選舉的觀察重點。

中壢區國民黨議長邱奕勝、議員梁為超、葉明月尋求連任，民進黨則由彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真4名現任議員爭取連任。由於同黨候選人眾多，民進黨陣營也採取出生月份分流方式，希望避免支持者票源過度集中；國民黨則在桃園區、龍潭區規畫配票，力拚議員席次。

此外，中壢區原本的現任議員吳嘉和、徐景文本屆不再參選，吳嘉和由兒子吳睿霖投入選戰，徐景文則未參選，兩人的票源流向也受到關注。

龜山區本屆增加1席，現任議員李宗豪、孫韻璇、陳雅倫等人尋求連任，新增席次是否讓新人有機會突破，也是本屆選舉看點。

桃園市議員即時開票！14個選區票數不斷更新

桃園市議員選舉開票進行中，《聯合新聞網》即時開票專頁同步更新各選區開票資訊，提供以下查詢功能：

候選人即時得票數：掌握每位候選人目前累計票數。

即時得票率：比較各候選人得票比例。

選區領先情況：掌握各選區目前領先者及席次變化。

當選名單：隨開票結果確認，更新當選議員名單。

桃園市議員選舉誰能勝出？桃園區19人搶12席、中壢區17人搶11席，哪些候選人能突圍？龜山增加席次後，誰能搶下新增席次？藍綠配票策略是否奏效？點選《聯合新聞網》即時開票專頁，不但掌握議員最新票數、選情變化及當選結果，還可以查得到選區內所有的市長、議員、里長等當選者。