2026年九合一選舉今天（28日）登場，高雄市議員選舉開票結果備受關注。高雄市共有15個議員選舉區、應選65席，共有101人登記參選。其中第十選區（前鎮區、小港區）有13人角逐7席，是全市參選人數最多的選區之一；第七選區（三民區）則因應選席次增加為8席，12人投入競爭，議會席次版圖也出現變化。

此外，第六選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）出現同額競選，4人參選、應選4席，成為本屆高雄市議員選舉特殊焦點。

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這次高雄市議員選舉有哪些激戰選區？熱門候選人有哪些？資深議員能否順利連任？透過即時開票專頁，一次掌握各選區最新選情。

高雄市議員激戰選區一次看

高雄市議員選舉共有15個選區，其中第十選區（前鎮區、小港區）應選7席，共有13人參選，是本屆競爭最激烈的選區之一。現任議員陳麗娜、蔡武宏、鄭光峰、李順進、吳銘賜都尋求連任，另外也有新人加入戰局。

第七選區（三民區）則有12人爭取8席，應選席次比上屆增加1席，國民黨黃柏霖、黃香菽，民進黨康裕成、鄭孟洳、何權峰，以及民眾黨林于凱、無黨籍張博洋等人都投入選戰，政黨與候選人之間的席次競爭值得關注。

其他值得關注的選區還包括：

第四選區（左營區、楠梓區）： 12人搶9席，包括李眉蓁、白喬茵、李雅慧、黃文志等人。 第八選區（新興區、前金區、苓雅區）： 9人搶5席，許采蓁、黃文益、湯詠瑜等人角逐。 第九選區（鳳山區）： 10人搶8席，鄭安秝、鍾易仲、林智鴻、陳慧文等人參選。

高雄市議員熱門候選人有哪些？

本屆高雄市議員選舉有不少地方知名度高的現任議員及政治人物參選。

第七選區（三民區）包括議長康裕成、黃柏霖、黃香菽、鄭孟洳、張博洋、何權峰等人；第四選區（左營區、楠梓區）則有李眉蓁、白喬茵、陳玫娟、李雅慧、黃文志等人，都是選情關注焦點。

第九選區（鳳山區）有國民黨鍾易仲、鄭安秝，以及民進黨林智鴻、陳慧文等人；第十選區（前鎮區、小港區）則有陳麗娜、鄭光峰、蔡武宏、李順進、吳銘賜等現任議員爭取連任。

各選區席次有限，除了政黨版圖，現任議員能否守住席次、新人能否突破重圍，也將牽動高雄市議會下一屆的政治版圖。

資深議員拚連任！同額競選成高雄選舉焦點

除了熱門候選人，資深議員能否延續議會席次，也是本屆選舉觀察重點。

第十選區（前鎮區、小港區）有多位現任議員參選，包括陳麗娜、鄭光峰、蔡武宏、李順進、吳銘賜，5名現任議員共同爭取7席，除了面對新人挑戰，也有同選區候選人之間的票源競爭。

第七選區（三民區）則有黃柏霖、康裕成、黃香菽、鄭孟洳、何權峰、曾俊傑等資深議員尋求連任，席次增加是否有利於現任議員及新人突圍，也是值得關注的地方。

另外，第六選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）出現同額競選，民進黨李喬如、簡煥宗，國民黨陳美雅、蔡金晏4人參選、應選4席。雖然參選人數與席次相同，但仍須達到法定最低當選票數，並非登記參選就能直接當選。

高雄市議員即時開票！15個選區票數不斷更新

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