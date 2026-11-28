2026年九合一選舉今天（28日）登場，台中市議員選舉共有17個選舉區、應選65席，總計101人參選，各區選情備受關注。其中第八選區（北屯區）有13人角逐7席，是全市參選人最多的選區；第十一選區（東區、南區）則因應選席次縮減為4席，8人投入競爭，現任議員連任面臨考驗。

此外，台中市議員選舉也出現兩個同額競選選區，第三選區（烏日區、龍井區、大肚區）5人選5席，第十四選區（東勢區、石岡區、新社區、和平區）2人選2席，選情呈現不同樣貌。

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台中市議員激戰選區一次看

台中市議員選舉共有17個選區，其中第八選區（北屯區）應選7席，共有13人參選，是全市競爭最激烈的選區之一。現任議員沈佑蓮、賴順仁、謝家宜尋求連任，另有新人許育璿、曾咨耀、陳信秀、邱于珊等人投入選戰，多人爭取有限席次。

第十一選區（東區、南區）則是另一個焦點，應選席次從上一屆5席縮減為4席，共有8人參選，現任議員李中、鄭功進、陳雅惠、林霈涵都面臨席次縮減後的競爭壓力。

其他競爭較激烈的選區還包括：

第四選區（后里區、豐原區）： 9人搶5席。 第五選區（神岡區、大雅區、潭子區）： 10人搶6席。 第十三選區（大里區、霧峰區）： 9人搶6席。 第十七選區（山地原住民）： 4人搶1席，現任朱元宏面臨3名對手挑戰。

台中市議員熱門候選人有哪些？

本屆台中市議員選舉，不少現任議員尋求連任，也有具備地方知名度的政治人物投入選戰。

第二選區（清水區、梧棲區、沙鹿區）包括顏莉敏、陳廷秀、張清照、楊典忠、王立任等人；第六選區（西屯區）則有黃馨慧、張廖乃綸、楊大鋐、陳淑華、林祈烽等現任議員爭取連任。

第八選區（北屯區）有沈佑蓮、謝家宜、賴順仁等現任議員；第十選區（中區、西區）則有黃守達、江肇國、張彥彤等人角逐。

第十三選區（大里區、霧峰區）包括江和樹、林德宇、張芬郁、李天生、林碧秀、蘇柏興等地方政治人物，也都是選情關注焦點。

資深議員連任與交棒！蔡成圭5連霸卸任

除了熱門候選人，資深議員的連任及交棒也是這次台中市議員選舉的觀察重點。

第十四選區（東勢區、石岡區、新社區、和平區）民進黨議員蔡成圭已經5連霸，本屆宣布不再參選，改由長期在地方服務的詹智翔接棒參選，對上尋求連任的國民黨議員吳振嘉。由於該區只有2人參選、應選2席，形成同額競選。

另外，第十七選區現任議員朱元宏尋求連任，這次有3名對手加入競爭，4人爭取1席，成為原住民議員選舉的重要觀察區。

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