這個星期六就要投票了，各候選人也開始車隊掃街拜票，尋求連任的新北市議員張錦豪倒數2天做最後衝刺，今(26)日，在汐止區展開大車掃，站在吉普車上沿路向路人懇托拜票，希望八年在地方交通、教育的問政成績單，能夠再獲得選民支持，繼續為大家服務。

新北市議員候選人張錦豪表示，倒數第二天緊鑼密鼓，這一次車掃早上在北汐止，下午在社后、樟樹灣還有橫科一帶，就是想要透過車掃在大街小巷，讓大家看看真實的自己，表現出平常努力深耕基層的一面。

車隊一早從汐止區忠孝東路防汛公園出發，轉茄苳路接新台五路再轉到保長五堵一帶，接著又到汐萬路、大同路、建成路，張錦豪希望八年在地方交通、教育的問政成績單，能夠再獲得選民支持。

張錦豪提到，連續八年都一直在交通跟捷運的審查委員會，未來要持續緊盯的，除了汐東線的捷運，以及一直要往民生汐止線以外，基隆捷運、汐東線，還有包括台鐵、交通，還有一些道路的拓寬、跟道路銜接台北市，期待能夠讓汐止的交通更好。另外，水的部分，之前有好幾次的水污染，期待未來再繼續努力，讓全部汐止人都喝到翡翠水庫的水，還有我們金龍湖等等，還有很多事想做，期待大家一起來支持，這一次想要連任第三屆的3號張錦豪，希望大家支持，能夠有機會改善交通，把地方文化做好、地方的教育做好、還有地方的生態做好。