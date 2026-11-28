2026年九合一選舉今天（28日）登場，新北市議員選舉開票結果備受關注。新北市共有13個議員選舉區，總計應選68席，其中第四選區（三重區、蘆洲區）有17人角逐9席，是全市參選人數最多的選區；新莊、板橋也各有12人投入選戰，競爭相當激烈。

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新北市議員激戰選區一次看

新北市議員選舉共有13個選區，第四選區（三重區、蘆洲區）應選9席，共有17人登記參選，是本屆競爭最激烈的選區之一。第三選區（新莊區）12人搶7席、第五選區（板橋）12人搶9席，第八選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）也有12人爭取9席。

另外，第十一選區（汐止區、金山區、萬里區）9人搶4席，第九選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）則有9人角逐5席，都是值得關注的選區。

新北市議員熱門候選人有哪些？

本屆新北市議員選舉有不少現任議員尋求連任，也有新人及政治家族接班者投入選戰。

第三選區（新莊區）的林秉宥、翁震州，

第四選區（三重區、蘆洲區）包括黃桂蘭、彭佳芸、李余典、李倩萍、李翁月娥、王威元等現任議員；

第五選區（板橋區）則有山田摩衣、戴瑋姍、曾煥嘉、劉美芳、林國春等人爭取連任。

第八選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）的卓冠廷、林金結、呂家愷、洪佳君等，也都是選情關注焦點。

第九選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）則有黃心華、劉哲彰、陳儀君、陳乃瑜等現任議員爭取連任，另有新人陳韋任投入選戰，接替父親、八連霸議員陳永福的地方政治基礎。

資深議員拚連霸！陳永福交棒、陳錦錠挑戰紀錄

除了熱門候選人，資深議員的連任及交棒情況也是本屆選舉焦點。

第九選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）民進黨議員陳永福已經八連霸，本屆不再尋求連任，改由兒子陳韋任接棒參選，地方經營多年的政治實力能否順利延續，值得觀察。

另外，國民黨新北市議員陳錦錠也以多屆連任資歷受到關注，本屆再度投入選戰，連任結果備受矚目。此外，平地原住民議員楊春妹尋求五連霸，也將面臨選民檢驗。

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