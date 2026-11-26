選戰激烈，新北市議員第11選區9搶4，各候選人拜票從早排到晚，其中最年輕的候選人何元楷，年輕世代不但推出有創意的競選小物，8年級生何元楷也會抓空檔時間，以騎單車的方式遶汐止大街小巷掃街拜票，深入各個角落，爭取更多認同。

八年級生，市議員候選人何元楷，是汐止、金山、萬里選區當中最年輕的選將，主打在地青年，希望能夠給大家不一樣的選舉風格，只要有空檔時間就會帶著團隊騎著單車，穿梭汐止大街小巷拜票，速度不快，卻更能深入各個角落。

新北市議員候選人何元楷表示，騎車在汐止的大街小巷穿梭著，其實沒有目的地，就是騎到人多的地方，不管是大街還是小巷都會騎到，跟著我的團隊一起騎，不過他們是租youbike，而且是電輔車，和自己的單車比起來，是租那種比較輕鬆的，自己就騎這種比較苦力的啦，但是騎車拜票當作運動，身體健康也很好，用這樣的方式主要的原因是覺得年輕人出來參選，就是用比較創意、比較有活力的方式，也比較有活潑的方式，展現年輕人的活力，給汐止的鄉親朋友們看。

何元楷提到，創意競選小物首先是鑰匙圈開瓶器，這是募款小物，就是捐款有到300元的話就會送募款小物開瓶器，至於為什麼做開瓶器呢？原因是因為覺得說，大家不管是喝可樂還是喝啤酒，如果說有開瓶器的話，至少掛到鑰匙圈上面就可以隨時隨地的開合，特別的是，它後面叫Holdala，那個HO其實就是自己何的英文，就讓大家記得我，然後後面就是盾牌，上面有請設計師特別設計過的汐金萬的地標，汐止就星光橋、萬里就是野柳的女王頭、金山就是燭台雙嶼，用地標、自然景觀、建築物來做為標誌。

此外，考量初選時期的環保袋偏小、民眾在市場使用較不方便，這次特別出加大版方便購物，再回顧先前推出的文宣小物，有一款大面扇子，取代旗幟，使用上更多元。

何元楷指出，這一次做了很大的環保袋，就是專門拿來做購物用的，不管是去賣場也好，去市場也好，都可以用得到，反面就是一個Q版的自己，抱著一隻貓，抱著一隻貓原因是因為自己家裡有養八隻貓，自己就是貓奴，所以就很喜歡這個logo，前面則寫著，Action for Change，就是用行動來改變，對汐金萬，讓自己家鄉變得更好。