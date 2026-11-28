2026年九合一選舉今天（28日）登場，台北市議員選舉各選區開票結果備受關注。台北市共有8個議員選舉區，除了各區席次競爭激烈，現任議員能否順利連任、資深議員能否延續連霸紀錄，以及熱門新人能否突圍，也都是這次選舉焦點。

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台北市議員熱門候選人有哪些？

本屆台北市議員選舉有不少熟悉面孔參選，都是選戰關注焦點。

第一選區（士林區、北投區）黃瀞瑩、侯漢廷、張斯綱、林世宗； 第二選區（內湖區、南港區）游淑慧、高嘉瑜； 第三選區（松山區、信義區）秦慧珠、許淑華； 第四選區（中山區、大同區）柳采葳、林珍羽； 第五選區（中正區、萬華區）鍾小平、吳怡萱； 第六選區（大安區、文山區）苗博雅、簡舒培、耿葳、楊植斗

多屆連任議員拚延續紀錄

除了熱門候選人，資深議員的連任表現也是觀察重點。例如第一選區民進黨議員林世宗已經4連霸，本屆再度尋求連任；同選區無黨籍議員陳重文則有3連霸紀錄，也將面臨選民檢驗。

其他現任議員也力拚延續議會席次，包括汪志冰、秦慧珠、游淑慧、許淑華、鍾小平、王欣儀等，選舉結果將牽動各政黨在台北市議會的席次分布。

台北市議員即時開票！8個選區票數持續更新

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