選戰進入最後倒數，立委許宇甄今天專程前往板橋，陪同國民黨新北市議員候選人11號鄧凱勛走訪傳統市場掃街拜票，向攤商與採買民眾懇託支持，全力搶救板橋新生代最關鍵的一席。許宇甄高度肯定曾任其立法院辦公室主任的鄧凱勛歷練完整，強調他「當選第一天就能上手」。

許宇甄指出，鄧凱勛過去在她的立法院國會辦公室擔任主任期間，工作態度極為敬業認真，無論是在專業法案撰寫、議題研究，或是第一線的選民服務上，都展現出十分出色的表現與執行力。她深信，憑藉在國會累積的紮實歷練，鄧凱勛一旦順利進入新北市議會，完全無需摸索期，就能立即投入市政監督與基層服務工作。

現任立法院國民黨團書記長的許宇甄也坦言，近期立法院議事與黨團業務相當繁忙，但選戰已來到最後決戰關頭，無論如何都一定要親自前來為子弟兵加油打氣。她表示，板橋正需要注入年輕的新戰力，也需要充滿熱忱的年輕人來為市民打拚服務，呼籲鄉親在最後關鍵時刻集中選票給予力挺。

面對前老闆的跨刀相挺，鄧凱勛感動表示，過去跟隨許宇甄委員在立法院服務期間，讓他深刻學習到如何有效監督施政、嚴格把關預算，更在實務中累積了處理法案及服務民眾的寶貴經驗。他由衷感謝許委員在國會公務百忙之中抽空來到板橋，陪同走入市場逐攤拜票，為選情注入一劑強心針。

鄧凱勛強調，自己期盼能有機會將過去在立法院所學的專業歷練帶進新北市議會，為全體市民嚴格監督市政、把關每一分納稅錢，並持續深耕服務地方。他誠摯懇請所有板橋市民朋友，在11月28日投票日站出來，集中選票支持11號鄧凱勛，共同搶救板橋新生代最關鍵的一席。

選戰進入最後倒數，立委許宇甄今天專程前往板橋，陪同國民黨新北市議員候選人11號鄧凱勛走訪傳統市場掃街拜票。圖／鄧凱勛團隊提供

選戰進入最後倒數，立委許宇甄今天專程前往板橋，陪同國民黨新北市議員候選人11號鄧凱勛走訪傳統市場掃街拜票。圖／鄧凱勛團隊提供