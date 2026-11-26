新北市土城校園國中生割頸案民事二審宣判翌日，楊姓被害學生的父親今天至新北市板橋區議員候選人陳俊諺競選總部致意並表達力挺。楊爸爸感謝新北市議員石一佑與陳俊諺自事發急救至漫長訴訟期間一路陪伴，盼陳俊諺順利進入議會，持續為維護校園安全把關。

高等法院昨天針對此案作出民事二審宣判，將賠償總額由一審的新台幣938萬餘元提高至1782萬餘元，全案仍可上訴。楊爸爸與楊媽媽在判決出爐後發表聲明沉痛表示，家屬之所以堅持上訴，純粹是希望為無辜逝去的孩子討回公道；對痛失愛子的父母而言，再高的賠償金額也無法挽回兒子的寶貴生命，實難將判賠提高視為勝利。

面對悲劇發生後的煎熬，楊爸爸今日特別前往競選總部為陳俊諺加油打氣。他回憶道，從當初承勳在醫院緊急搶救，到後續家屬獨自面對繁瑣且煎熬的司法訴訟過程，石一佑議員與陳俊諺始終不離不棄、一路相伴給予支持。楊爸爸期許陳俊諺此次能順利當選，未來在市議會發揮監督力量，持續推動各項校園安全防護工作，別讓類似悲劇再度重演。

回應楊爸爸的深切期盼，陳俊諺承諾未來將與石一佑議員攜手，全力推動「司法改革、反霸凌教育、校園求助鈴及教師支援」四大核心工作。在司法改革方面，兩人將持續為受害者家庭的權益發聲；在反霸凌教育層面，他主張學校應教導學生正確辨識霸凌行為，並明確宣導求助對象與通報管道，讓遭遇威脅或目睹同學受欺負的孩子，都能在第一時間知道如何對外求援。

陳俊諺高度關注校園求助鈴的定期檢測與即時到場處理機制，他主張各級學校應定期實際按鈴測試，確保警報訊號能準確送達，並明定專責接收通報與趕赴現場的人員編制；當第一線教師挺身保護學生時，校方更應立即調派人力支援。陳俊諺強調，若順利當選議員，將在議會嚴格追蹤各校設備檢測與緊急應變措施的落實情形，確保學生按鈴有人到場、教師求援有人支援。

楊爸爸（中）與新北市議員候選人陳俊諺（左）、新北市議員石一佑（右）共同手持訴求看板，呼籲落實校園安全、全面設置校園緊急求救鈴。圖／陳俊諺提供