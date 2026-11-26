民進黨新北市議員張嘉玲昨晚舉辦「選情告急！顧中和 搶救8號張嘉玲之夜」造勢晚會，現場湧入大批支持者力挺。前立委兼蘇巧慧、張嘉玲聯合競總主任委員江永昌、民進黨秘書長徐國勇、前立委羅致政，以及資深媒體人康仁俊、財經專家邱敏寬、台灣醫事法律學會執行長羅浚晅皆親自到場站台。

張嘉玲在致詞時數度哽咽落淚，感性表示四年來幾乎將所有時間與精力全數奉獻給中和市民，懇請鄉親用選票肯定真正認真做事的人；台下的張母與多名支持者聞言也忍不住紅了眼眶，場面溫馨動人。

張嘉玲在台上回顧年4任期時指出，上屆自己是吊車尾驚險當選，但她始終秉持「無論第幾名都該全力以赴」的信念，上任第一天便向鄉親承諾「一定找得到人」。她坦言，每件選民服務未必都能做到一百分，但服務大家的熱忱絕對是一百分。

張嘉玲強調，自己和師兄江永昌一樣熱愛做事，懇請中和鄉親在關鍵時刻拉她一把，讓她能順利高票連任，未來繼續留在議會為地方爭取建設，並在媒體上為台灣發聲。

競總主委江永昌力挺表示，選舉應回歸選賢與能，把票投給真正有在做事的民代。

他細數張嘉玲四年來的問政成績，指出她在國民黨主政的新北市政府中，共提出超過四百件提案，並成功通過兩百五十案以上，充分展現不分藍綠、務實為民的服務精神，這樣腳踏實地的議員理應高票連任。前立委羅致政也以老師的身分背書，強調張嘉玲年紀輕輕便具備從地方到中央、再回歸地方的完整政治歷練，更是民進黨在中和區三席全壘打能否過關的最關鍵指標。

民進黨秘書長徐國勇則笑稱，自己平時多跑縣市長輔選場，極少出席議員造勢，但深知優秀的張嘉玲選情危急，即便沒受邀也一定要趕來相挺。徐國勇表示，自己40多歲才踏入政壇，而張嘉玲早在年輕時便擔任過前高雄市長謝長廷的秘書，論政治歷練與服務熱忱絕對更勝一籌，呼籲所有肯定徐國勇的支持者，務必全力力挺張嘉玲。

多位跨界名嘴與專家也紛紛獻上祝福。與張嘉玲相識十餘年的資深媒體人康仁俊表示，四年前他就在同一個地點推薦張嘉玲，四年來她不包工程、不營私業，每次錄影空檔聊的都是中和建設，堪稱政壇清流，沒讓中和人失望；東吳大學學長、財經專家邱敏寬也指出，中和向來是艱困選區，女性連任更是難上加難，平時與張嘉玲聚餐時，她的電話總是響個不停，全是在處理選服與聽取助理回報，認真程度令人敬佩。

台灣醫事法律學會執行長羅浚晅則幽默表示，自己身為醫師，「看到我出現就知道有人需要搶救」。他盛讚張嘉玲的服務在全中和最為周到，不僅隨叫隨到，更會親自追蹤案件後續進度，連醫界朋友都對她讚譽有加，這樣認真的好議員絕對不能在議會缺席。

晚會期間還發生一段感人插曲，一名民眾主動向現場工作人員表示，一定要親自向張嘉玲道謝。該名民眾透露，過去自己曾不幸遭遇詐騙求助無門，當時唯有張嘉玲願意伸出援手積極協助，讓他銘感五內；他在現場不僅誠摯祝福張嘉玲順利連任，更上前給了她一個溫暖的擁抱，為這場搶救之夜增添滿滿的暖心力量。