台中市議員大甲、大安、外埔區候選人吳中源今天提出甲安埔未來政策，聚焦青年事務局與創業輔導、環狀公車、捷運延伸、海線鐵路雙軌高架、大安沙雕音樂季、外埔花博活化、溪北圖書館、國民運動中心、停車場、托育中心，希望從青年發展、交通運輸、地方觀光、運動及公共建設等面向，改善居民生活品質，讓甲安埔更繁榮進步。

吳中源表示，過去近4年來，他持續走訪甲安埔52個里及數百個社區，深入了解地方需求、傾聽居民心聲，期間也積極爭取建設、協助解決地方問題。但地方仍有許多交通、建設及生活需求有待改善，未來將持續整合資源，讓建設真正回應居民需求。

吳中源指出，六都只有台中市未成立青年事務局或委員會，青年是地方未來發展的重要力量，台中市應建立更完整的青年服務體系。中源主張，當選後將在議會提案爭取成立青年事務局，整合青年就業、創業及相關輔導資源，提供青年更完善的服務。

他說交通不便是甲安埔居民長期關注的問題，目前公車路線多以大安至豐原、外埔至沙鹿等主要幹道為主，部分里別缺乏便利的搭乘選擇，班次也未必符合學生就學、長者就醫及居民洽公需求。偏遠地區居民前往大甲市區購物、洽公或使用金融服務，往往仍需自行開車或騎車。因此，他提出市民便利公車構想，規劃依各區需求分區發車，串聯甲安埔各里，讓學生、長者及一般居民都能有更便利的大眾運輸選擇。