選戰倒數2天，國民黨北市議員秦慧珠力拚連任，繼11月21日感恩之夜邀請前議長陳健治、前立委陳學聖與羅淑蕾，今晚感恩音樂晚會則有老長官、親民黨主席宋楚瑜壓軸登台。秦也透露先前拜會時，宋義氣相挺，「妳這次選舉，我會幫妳站台。」

秦慧珠30餘年來，擔任過2屆立法委員、6屆台北市議員、1屆任務型國大代表和台北縣的政務官局長，從政生涯中擔任過立委、議員、國代和政務官的人，今年要再競選第7屆台北市議員。

她晚間6時30分至8時30分將舉辦「秦慧珠感恩音樂晚會」，地點就在在民生東路5段27巷，到場來賓包含北市前副市長李永萍、親民黨主席宋楚瑜等人。

秦慧珠表示，宋楚瑜是她的老長官，非常愛護她，這麼多年也一直有很好互動，自己常會去看他，親民黨活動也會邀請她，自己也會去參加。今年9月特別去拜訪宋楚瑜，跟他聊很多也拍照，但她不敢把照片放上臉書。

秦慧珠說，因為宋楚瑜在基隆市長選舉支持民進黨候選人童子瑋，她怕放宋楚瑜照片或跟大家說自己還去拜訪他，更會引起反彈，「我現在的處境非常非常艱難。」

秦慧珠提到，沒想到台北市長蔣萬安在台中市長盧秀燕陪同下去看宋楚瑜，而且把照片放到網路上，加上宋也去了其他議員競選場地和公開露面的鏡頭，自己就放心，也邀請宋來她的感恩音樂晚會，宋楚瑜「一口答應」。因為他在自己去拜訪時就說，「妳這次選舉，我會幫妳站台，妳要我做什麼，我都願意幫忙妳、幫助妳。」

秦慧珠表示，親民黨也有提名很多候選人，宋楚瑜也到處輔選，聽說宋原來今晚還有別的行程，為了幫助他的老部屬秦慧珠，就特別把活動排開，到她的競選活動來。她預告，宋楚瑜壓軸登台，為秦慧珠向鄉親拉拉票、說說話。