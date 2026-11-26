無黨市議員候選人謝美英以「市民麥克風」發聲爭取連任，選前全力鞏固內壢基本盤。圖：謝美英提供

選前最後三天，中壢選區無黨籍市議員候選人謝美英爭取連任，繼日前內壢舉辦音樂同樂會之後，謝美英昨(25)日晚上在選區舉辦選前說明會，名嘴孫大千站台助講，鞏固大內壢基本盤，謝美英強調，內壢後站台鐵地下化工程帶來交通黑暗期，她要求相關路段新增電子看板提前警示塞車路況，完成永福路幼兒園水利溝加蓋及汰換3國宅社區人行道路燈及座椅等設施，為民服務。

20多年來，無黨市議員候選人謝美英在空中與聽眾結緣之外，之後進入議事堂為基層市民發聲服務。圖：謝美英提供

桃園市民早上7點半到9點開車或搭車，經常聽到亞洲電台頻道的「我是美英、我是謝美英」的為聽眾讀報節目，以「市民麥克風」發聲，謝美英表示，20多年來，她在空中與聽眾結緣之外，之後進入議事堂為基層市民發聲服務，並在「市民麥克風」網站聯結提供市民服務，至今完成選民服務及會勘8865件、質詢提案486案，她無黨無派競選連任，選情告急需要鄉親支持。

謝美英選前全力鞏固大內壢基本盤，繼日前在內壢自強里舉辦音樂同樂會，邀請歌手與市民同樂，此次在內壢舉辦選前最後一場說明會，前立委孫大千專程南下站台發聲，呼籲選民支持，謝美英指出，她以專業媒體人進入議會監督市政，關注各項民生議題及把關預算，爭取建設，內壢後站台鐵地下化工程影響交通塞車，她隨即要求市府成立跨局處平台，相關路段新增電子看板提前警示塞車路況，提醒用路人改道，避免塞車影響上下班通勤。

謝美英表示，她也率先爭取敬老愛心卡搭乘台鐵，及爭取明年上路的敬老愛心卡升級可到農會購物，她先後完成永福路62幼兒園增設人行道、一旁水利溝加蓋，完成3大國宅社區人行道高矮燈汰換，社區外休閒座椅汰舊換新、改善人行道地磚龜裂不平，學區、社區全面加強標誌標線更新，成功爭取科技執法需有3個月緩衝期提醒取代開罰，並持續爭取內壢國民運動中心興建，做好為民服務。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園「市民麥克風」鞏固基本盤 謝美英最後座談打政績牌