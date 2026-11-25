選前倒數，拚連任的台中市北屯區市議員賴順仁在立委黃健豪陪同下冒雨車掃，希望爭取到每一張選票。他今為自己澄清，他從沒有進市府當官的念頭，希望鄉親勿信「賴順仁就算沒當選也會進市府當局長」的耳語，在最後一刻堅持支持他。

台中市近日天氣陰晴不定，候選人經常得頂著雨勢掃票。擔任過 7 屆議員的賴順仁說，這考驗著他每一段站在宣傳車上的路程，非常感謝黃健豪陪著他一路車掃，並肩穿梭在每一條熟悉的巷弄裡。

賴順仁說，但比起風雨更令他焦慮的，是最近鄰里間有人刻意散播他「就算沒當選也會進市府當局長，大家應該把票分出去」的假消息。他澄清，自己一路走來從未想過要當官。

他說，若追求的是官位與光環，就不會選擇基層民代這條最貼近土地，也最辛苦的路。無論晴天雨天，對他而言，任何高官厚祿都比不上鄉親緊握雙手的溫度，以及為地方爭取到建設的踏實感。

賴順仁懇請所有支持者化身闢謠大隊，在市場與鄰里間堅定澄清不實耳語，務必集中選票、固守防線，別讓惡意分票得逞，讓地方的建設與服務得以延續。