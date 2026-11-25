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柯志恩丈夫洪德成投入輔選 助高雄女議員拼五連霸
九合一選舉再過三天將投票，候選人積極搶票、固票，高雄鳳山區議員選舉10搶8，選情格外激烈，挑戰五連霸的議員李雅靜也喊出「搶救鳳山女兒」，昨天她由高雄市長候選人柯志恩的先生洪德成陪同拜票，冒著風雨深入鳳山街頭長達3小時，力爭連任。
選戰進入關鍵時刻，洪德成特別排開行程力挺李雅靜，替競選市長的妻子柯志恩懇託，更助陣黨籍議員李雅靜，這是他在鳳山地區輔選的「處女秀」，讓李雅靜備感窩心。
洪德成表示，李雅靜長期認真服務鄉親，為地方的付出大家都有目共睹，因此特呼籲鄉親支持。
選鳳山區議員選舉，共十人搶攻八席，除七名現任議員尋求連任，尚有三名新人投入選戰，分票效應加劇，競爭異常激烈，連力拚五連霸的李雅靜也戒慎恐懼，大呼陷入苦戰，呼籲支持者全力搶救，不要讓肯做事的人孤單。
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