借鏡「洋流」 未來選戰突圍 網路戰略不能少
從大罷免到「洋流」，民進黨被認為正採取新的選戰動員，結合網路社群、科技工具與傳統組織的綜合模式。落選台南市長的國民黨立委謝龍介說，新型態選戰逐漸改變傳統選舉模式，確實對藍營造成衝擊，未來國民黨不能只依賴傳統選戰模式，需靈活運用網路戰略，才能突破重圍。
謝龍介觀察，選戰模式正在轉變，當前民意與網路聲量已成為影響選舉重要因素；網路傳播成為政治攻防的重要戰場，國民黨也必須靈活運用網路戰略。
「洋流」無疑是這次選戰的焦點，綠營人士表示，新型態的選戰是要連結支持者的創造力，擴大他們的參與，讓支持者擁有更多的自主性，「空戰」已成為選舉時政治人物不可迴避的戰場。
藍營輔選人士說，民進黨除有龐大資源，也找到精準、有效率的資源投放方式；過去選舉主要透過地方樁腳及議員動員支持者，現在民進黨則讓支持者提供資料，隨時透過網路查看哪些地方需要人力，快速投入支援，建立一套結合現代科技的動員模式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。