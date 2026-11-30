市長及議員選戰落幕，下屆國民黨北市議員沒有單獨過半，台北市長蔣萬安昨說，身為市長，他當然有相關輔選責任，對於這一次一起並肩作戰的議員，沒有辦法全部順利進入議會，他感到非常的不捨。藍營人士指出，老將落馬不能只歸咎「藍白合」單一因素，但蔣市府未來會需要民眾黨的支持。

北市議會下屆六十一席中，民眾黨六席、民進黨二十三席，國民黨為二十八席，若加上新黨侯漢廷、無黨籍陳怡潔仍只有卅席，未能達到單獨過半的三十一席。

國民黨現任議員掉三席包括秦慧珠、鍾小平和陳錦祥等人。鍾小平昨在中正區服務處受訪表示，落選就是藍白合深化的結果，「保全蔣萬安，我們的犧牲是大趨勢、必然」，畢竟柯文哲案就是他揭發的，實踐監督市長的職務，無怨無悔、行使正義。

他認為，後年總統立委選舉，國民黨勢必會禮讓區域立委和副總統，中正萬華、士林北投兩區跑不掉；他也示警，民進黨如果議長支持民眾黨，正副議長都丟掉。

外界認為老將落馬與藍白合有關，國民黨內人士表示，松信區秦慧珠主要是洋流興起後的相關發言，引發藍營支持者不滿，因此民眾黨候選人許甫吸納到藍營選票。至於陳錦祥則是因藍營在大安文山區超額提名。受到藍白合影響最深的，應該是鍾小平，因為個人對抗民眾黨過於鮮明，較難拿到游離選票。

黨內人士說，民眾黨也知道部分選票是藍營支持者，未來在爭議事項，相信會和蔣市府溝通優先。至於副議長是否有可能禮讓民眾黨？他直言不可能，正副議長就是綁在一起，國民黨勢必會推自己的正副議長。