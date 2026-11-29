順利連任的台北市長蔣萬安今晚特地出席2026青山王祭市府藝文紅壇展演活動及接駕儀式，獻上蛋糕作為壽禮並帶領轎班衝轎。他並說，愈在地、愈國際，要讓人認識台灣、愛上台北。

連任成功的蔣萬安，除於今天白天以網友敲碗的金銀髮現身展開謝票大車掃，晚上新增行程出席「2026青山王祭市府藝文紅壇展演活動及接駕儀式」。

媒體等候多時方現身的蔣萬安仍維持金銀髮造型，他僅說：「就是一日限定」。對於連任的首要市政推動項目為何、國民黨內是否會檢視黨主席鄭麗文的選後責任等提問，他則未回應，即步行上台致詞。

蔣萬安說，今年活動主題就是「艋舺hó！」，代表青山王會庇佑台北市未來發展會愈來愈好。這次特別邀請日本團體來表演，也邀請台北市立大學武術隊特別演出，安排很多精彩節目，給鄉親享受一場文化盛宴。

他並說，所以「愈在地、愈國際」，非常感謝青山宮一直以來舉辦青山王祭典，台北市府一定會全力支持，讓更多市民、國內外好朋友「認識台灣、愛上台北」。

隨後，蔣萬安參與衝轎儀式之前，現場先為青山王合唱生日快樂歌，蔣萬安站在轎子前為青山王獻上蛋糕作為壽禮，接著帶領轎班進行衝轎儀式。現場廟方人士說明，用衝的是表示對對方宮廟的尊重。

台北市民政局說，傳承逾百年的宗教民俗盛事「艋舺青山王祭」登場，市府今天特地在西門町捷運站6號出口設立「藝文紅壇」，祝賀艋舺青山宮靈安尊王171年聖誕千秋，蔣萬安並率民眾掌轎衝轎祝賀，市府會持續力挺青山王祭能推升國際視野。

今天的活動包含由無形文化資產保存者陳金來率領的鼓亭帶來響亮演出，為慶典揭開序幕；隨後由「台灣雷昇」結合「日本太鼓」進行跨國界鼓藝聯演，呈現磅礡氣勢。

緊接著由慶和館獻上威猛精彩的「翔獅獻瑞」，並邀請日本「三颯舞」團隊帶來活力四射的舞蹈演出，結合華麗典雅的「真人藝閣」踩街巡演，展開國際交流與傳統藝陣的文化盛宴。