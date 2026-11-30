九合一選舉落幕，淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳昨分析，台灣選舉結果在北京預期內，雖然國民黨不算贏，但保住雙北市，台北—上海雙城論壇等雙北與對岸的交流將可望延續。

中評社報導，北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺認為，這次選舉結果與二○二八年大選沒有必然的邏輯聯繫，但可以說，這次選舉重新塑造賴清德總統的執政基礎。

朱松嶺進一步指，大陸當局現在明確強調要深化兩岸交流合作，未來兩年，藍營執政的縣市在經貿、文化、城市交流等方面還會跟大陸繼續互動，可能也會在二○二八年台灣大選中主打「和平交流牌」，這是國民黨候選人非常重要的政治資產。

張五岳表示，這次選舉，北京關注重點在於對二○二八大選的影響，這次國民黨不算獲勝，但至少保住雙北：一方面台北市兩岸交流有雙城論壇能獲延續，且被大陸點名為台獨份子的沈伯洋並未當選；另一方面，新北市為人口龐大都市。因此保住雙北，對之後兩岸交流影響不大。他認為，北京本身不關心「洋流」，而是關心洋流的外溢效應是否會因此爭取台灣中間選民。

張五岳說，兩岸關係變數在明年，因為美國新國會明年一月三日正式宣誓就職並開議，新國會裡抗中挺台的勢力或將展開博弈，屆時針對美對台軍售、賴清德總統過境美國、美台官員互訪等議題可能會有些攻防。

台北醫學大學通識中心教授張國城認為，這場選舉造就三位主席勝利：一是民進黨主席賴清德的勝利，民進黨地方版圖再擴張；二是國民黨主席鄭麗文勝利，保住雙北市，有望取得二○二八總統大選門票；三是大陸國家主席習近平勝利，因為在台北市，支持雙城論壇的候選人打敗了抗中保台的候選人。