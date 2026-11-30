台灣九合一選舉落幕，大陸國台辦發言人張晗昨表示，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意，大陸將繼續堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸交流合作、融合發展。陸委會則呼籲中共，務實面對台灣選舉結果，與我民選合法政府在不設前提、對等尊嚴原則下，開展交流合作、對話溝通。

張晗昨就台灣九合一選舉結果表示，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意，兩岸同胞對加強兩岸交流合作、維護台海和平穩定有共同期盼。她並稱，無論台灣政治格局怎麼變化，都改變不了兩岸關係向前發展的方向和趨勢，更阻擋不了「祖國必須統一、也必然統一的歷史大勢」。

張晗說，大陸將繼續堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作、融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

陸委會昨稍晚發布新聞稿回應國台辦，強調政府堅定維護台海和平穩定現狀立場一貫，這也是台灣主流民意，呼籲中共務實面對台灣選舉結果，與我民選合法政府在不設前提、對等尊嚴原則下，開展交流合作、對話溝通，務實處理分歧，方有助於兩岸關係正向發展。

陸委會指出，地方首長及民意代表的定期改選是民主國家的常態運作，本次選舉順利完成，不僅證明台灣民主政治成熟穩健的深厚韌性，也展現台灣民眾在歡樂的選舉氣氛中選擇理想候選人的自由，北京當局應尊重台灣民主體制及台灣人民選擇。