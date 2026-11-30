台北上海雙城論壇今年輪到台北市舉辦，因選舉延至年底，據了解，市府預計本周送件陸委會申請上海訪團來台，若順利可望十二月中下旬舉辦。藍營指出，民進黨市長候選人沈伯洋先前也表態認為雙城框架應被保留，不該選後抵制。

知情人士指出，今年論壇主軸聚焦極端氣候的城市防災及未來城市議題，維持三天兩夜方向規畫，也依慣例已向上海發出邀請函，邀請上海市長朱忠明率團訪台，再由上海方決定派誰率團。另外，今年雙城也將簽署時尚產業交流等兩個合作備忘錄。

不過，今年九月北市府曾邀上海踩線團來台洽談籌辦，二度遭陸委會封殺官員層級，今年雙城能否順利成行，備受關注。

國民黨議員詹為元也說，雙城論壇仍是城市層級交流，過去也證明並不會碰觸到敏感的政治議題，尤其沈伯洋先前也表態認為雙城框架應該被保留，民進黨不該選後去抵制。

詹認為，接下來二○二八大選，民進黨絕對還是會持續操作「共機擾台」議題，共機擾台大家都反感，但這不是蔣萬安、也不是國民黨造成，是民進黨的兩岸政策造成這樣的緊張狀態，雙城論壇則是維持城市交流，且是兩岸溝通交流具象徵意義的平台，非常重要，蔣萬安應該要努力繼續維持這樣的溝通管道。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，這次九合一選舉結果，算是民進黨勝，賴清德總統算是贏家，在賴連任機率變高下，建議賴總統應該要在這時稍微讓兩岸緊張關係舒緩一下，尤其雙城論壇是由台北市政府舉辦，雙城順利舉行不會得罪美國，不僅對賴政府沒有特別不利，還可傳達一些訊息，畢竟台海關係總是需要降溫。

黃介正認為，兩岸關係持續冰凍下，賴總統競選連任，明年總統選舉最熱時候剛好會遇到對岸二十一大召開，民進黨政府應該讓陸委會、移民署等盡量給予北市府方便，不需「卡」雙城，因為對支持民進黨的民眾來說，不會因賴總統讓雙城論壇順利舉行就不支持民進黨，但卻可透過雙城順利舉辦，和緩兩岸局勢。