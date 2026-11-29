台北市長蔣萬安順利連任，今天兌現承諾以染成「閃銀」髮色的新造型「今日限定」造型亮相車掃謝票。蔣萬安也在臉書貼出「說到做到」，短短一個小時，已經吸引數萬網友按讚，數千網友留言。網友留言狂讚「太猛了！」「彩蛋有夠帥，帥炸！」，「突破框架、說到做到，超酷！」

還有網友留言敲碗「帥呆了！明星市長！叫川伯一起...」，「可以不要染回去嗎？」，「台北市民也太幸福了吧～（花蓮人已羨慕）」、「帥市長上街美化市容！」

蔣萬安今天受訪時也說，太太覺得還不錯，二寶、三寶一開始覺得嚇一跳，不過也覺得很新奇，這是他第一次染髮，覺得這個造型還不錯，也很願意嘗試各種不同造型，所以各位好朋友如果有好的建議，都可以不管是發在網路上、或傳訊息給他。