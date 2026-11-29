開票結果從縣市長、議員到AI查詢 九合一選舉開票數據看這裡立即查看 › 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票行程，讓支持者驚呼連連。蔣萬安笑說，這是他第一次染髮，覺得這個造型還不錯，太太也覺得不錯，倒是二寶、三寶嚇一跳，不過也覺得很新奇。 蔣萬安表示，因為太多人一直在網路上說必須要他兌現承諾，「我想沒有問題，所以昨天染頭髮染到非常晚，也盡可能滿足大家的要求，包括服裝等盡量搭配」，不過他也說就是「今日限定」，因為明天就會要把頭髮染回來。 台北市長蔣萬安（中）連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼，同樣連任成功的議員鍾沛君（右）陪他車掃了一段路。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票行程，讓支持者驚呼連連。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，一名里長與他握手時激動地流下淚來。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安（右三）連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼，同樣連任成功的議員鍾沛君（右二）陪他車掃了一段路。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者爭相與他拍照。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，車掃時正好經過對手民進黨台北市長候選人沈伯洋的廣告布條。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者爭相與他握手。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安（中）連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，支持著高舉手寫板熱情地向他打招呼著記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票行程，讓支持者驚呼連連。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者爭相與他握手。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，沿途風大隨扈為他圍上圍巾。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，讓支持者驚呼連連。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票行程。記者余承翰／攝影 台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影【九合一選舉開票結果】全國開票地圖 22縣市長當選名單22縣市長開票結果 各行政區藍綠地圖曝縣市議員完整名單出爐 我的選區誰當選？AI來解答！誰連任誰失利、村里長當選名單這裡查 台北市選舉 2026九合一選舉 蔣萬安 謝票 最後機會⏰登入抽獎 最後機會⏰抽獎倒數 玩遊戲抽 7-11 禮券 300 元現在還來得及🚀11/30 止 玩遊戲抽 7-11 禮券 300 元現在還來得及🚀11/30 止 立即登入 立即前往