台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票行程，讓支持者驚呼連連。蔣萬安笑說，這是他第一次染髮，覺得這個造型還不錯，太太也覺得不錯，倒是二寶、三寶嚇一跳，不過也覺得很新奇。

蔣萬安表示，因為太多人一直在網路上說必須要他兌現承諾，「我想沒有問題，所以昨天染頭髮染到非常晚，也盡可能滿足大家的要求，包括服裝等盡量搭配」，不過他也說就是「今日限定」，因為明天就會要把頭髮染回來。

台北市長蔣萬安（中）連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼，同樣連任成功的議員鍾沛君（右）陪他車掃了一段路。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票行程，讓支持者驚呼連連。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，一名里長與他握手時激動地流下淚來。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（右三）連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼，同樣連任成功的議員鍾沛君（右二）陪他車掃了一段路。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者爭相與他拍照。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，車掃時正好經過對手民進黨台北市長候選人沈伯洋的廣告布條。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者爭相與他握手。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者熱情地與他打招呼。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（中）連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，支持著高舉手寫板熱情地向他打招呼著記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票行程，讓支持者驚呼連連。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，許多支持者爭相與他握手。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，沿途風大隨扈為他圍上圍巾。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票車掃，讓支持者驚呼連連。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安連任成功，今天兌現選前承諾，以一頭「閃銀色」頭髮現身勝選謝票行程。記者余承翰／攝影