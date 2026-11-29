2026年九合一選舉已落下帷幕，在台北市，掀起「洋流」的民進黨候選人沈伯洋獲得66萬4586票，不敵台北市長蔣萬安的78萬1312票，未能勝選。然而在台北市的12個行政區中，沈伯洋在士林區的得票數高於蔣萬安，部分支持者也在社群平台上發文表達對整體選舉結果的不滿。

有網友於社群平台Threads發文，對於沈伯洋在士林區取得較多選票，最終卻未能當選市長感到不滿，甚至戲稱要讓士林區從台北市獨立，「我自行宣佈士林區獨立出來成為士林市」，更自稱「士林市人，或是大天母人」。

貼文也吸引許多網友留言，「天母幫不變！士林國成立」、「我是士林人我只認沈伯洋」、「士林市人很驕傲」。

最終開票數據顯示，沈伯洋在士林區共獲得7萬9114票，得票率50.6%；蔣萬安則獲得7萬6289票，得票率48.8%。這意味著雖然沈伯洋在士林區取得過半選票，但僅領先蔣萬安2825票，得票率相差1.8個百分點，優勢並不大。

圖為2026年北市士林區投票數據。圖／翻攝自《聯合新聞網》2026九合一選舉網站

而相較於2022年，當時蔣萬安在士林區以5萬5874票險勝5萬5435票的陳時中，雙方僅相差439票，得票率相差約0.3個百分點。由於這次選舉回歸藍綠對決，藍綠候選人的得票數均較上屆增加。

圖為2022年北市士林區投票數據。圖／翻攝自《聯合新聞網》2026九合一選舉網站

北市2行政區沈伯洋得票過半

事實上，台北市不僅僅有一個綠營優勢區。除了士林區，沈伯洋在大同區的得票率也高於蔣萬安。在大同區，沈伯洋得到3萬7959票，得票率54.1%；蔣萬安則獲得3萬1847票，得票率45.4%。沈伯洋在大同區的優勢甚至比士林區更大，領先蔣萬安6112票，得票率相差8.7個百分點。

圖為2026年北市大同區投票數據。圖／翻攝自《聯合新聞網》2026九合一選舉網站

除了兩個偏綠的行政區，北投區與中山區的藍綠得票率差距也相對較小。北投區蔣萬安僅領先2.3個百分點，中山區則領先2.9個百分點。

圖為2026年北市投票情況統計圖。圖／翻攝自《聯合新聞網》2026九合一選舉網站

文山區仍是深藍大本營

而在蔣萬安得票數領先的其他行政區中，以文山區領先幅度最大。蔣萬安在文山區獲得9萬2783票，得票率60.4%。反觀沈伯洋僅獲得5萬9846票，雙方相差3萬2937票，得票率差距近21.5個百分點。

圖為2026年北市文山區投票數據。圖／翻攝自《聯合新聞網》2026九合一選舉網站

「洋流」為何未能助沈伯洋勝選？

沈伯洋選前掀起「洋流」，吸引大量支持者走上街頭參與競選造勢活動，然而最終仍以11萬6726票之差敗給蔣萬安。為何「洋流」未能助沈伯洋拿下台北市長寶座？沈伯洋11月29日受訪時回應，組成洋流的民眾遍布全台，有將近五成並非台北市民。不過，他認為，透過洋流，也為民進黨在全台實質增加不少選票。